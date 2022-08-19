Китайско-монгольский пограничный порт обработает более 1 млн тонн грузов в 2022 году

CentralAsia (MNG) - В порту Эрээн-хото, который является крупнейшим сухопутным портом, расположенным на границе Китая и Монголии, в 2022 году было зарегистрировано более 1 миллиона тонн грузов, перевезенных грузовыми поездами Китай-Европа. Порт контролировал 750 прибывающих грузовых поездов Китай-Европа, что на 12% больше, чем в прошлом году.

По данным таможни Эрээн-хото, в 84 660 контейнерах двадцатифутового эквивалента (twenty-foot equivalent containers - TEU) было перевезено товаров на сумму около 3,1 млрд юаней.

Товары, которые были импортированы, в основном состояли из бумажной массы, крафт-бумаги и листовых материалов.

Порт Эрээн-хото в настоящее время управляет 58 маршрутами грузовых поездов Китай-Европа, которые охватывают более 60 городов в более чем 10 странах.

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