Президент Монголии пригласил президента Ильхама Алиева с визитом

CentralAsia (MNG) - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии Мөнхбаяр Гомбосурэн.

Мөнхбаяр Гомбосурэн сказал, что двусторонние связи активно развиваются в последние годы, особенно после визита президента Монголии в Азербайджан в 2018 году. Подчеркнув, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, посол передал приглашение президента Монголии президенту Азербайджана посетить его страну в удобное для него время.

Президент Ильхам Алиев с благодарностью принял приглашение.

Касаясь двусторонних отношений, президент Азербайджана приветствовал хороший уровень взаимной активности в политической сфере, сказал, что в международных организациях осуществляется активное сотрудничество, и подчеркнул, что в двустороннем формате наблюдается полное взаимопонимание. В этой связи президент Ильхам Алиев подчеркнул необходимость повышения уровня товарооборота и активизации контактов между деловыми кругами в плане расширения экономических связей, а также отметил возможность рассмотрения инвестиционных проектов. В то же время глава государства подчеркнул, что имеются хорошие возможности для сотрудничества в транспортной сфере с учетом возможностей международного транспортного коридора Азербайджана, а также в гуманитарной сфере.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что посол приложит все усилия для развития отношений между двумя странами.

Стороны также обсудили сотрудничество в сферах образования, туризма и инвестиций.

фото: trend.az

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