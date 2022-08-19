Голомт Банк инициирует проект «ГЕНЕЗИС НАСЛЕДИЯ И КУЛЬТУРЫ» и начинает сотрудничество с Институтом археологии

CentralAsia (MNG) - Голомт Банк инициирует археологический проект «Генезис наследия и культуры» и подписал меморандум о сотрудничестве с Институтом археологии Монгольской академии наук (МАН).

Археологические находки неразрывно связаны с историей, наследием, культурой и обычаями Монголии. Также очень важно, чтобы мы оставили точную и фактическую информацию нашим будущим поколениям. В рамках проекта мы проанализируем деятельность по сохранению и исследованию исторических и культурных недвижимых памятников и материального наследия Монголии в соответствии с научными методами. Кроме того, мы вместе работаем над многими археологическими проектами, чтобы распространить наследие Монголии и представить его миру.

В этом году в рамках проекта был выбран «Дворец Руины Хар Түнгэ (Хар Түн)» памятника реки Туул, и начались археологические работы.

«По инициативе и при финансировании Голомт Банка стартовал большой долгосрочный проект «Генезис наследия и культуры». Проект реализуется Институтом археологии МАН, Департаментом культуры и искусства Улан-Батора и Научный и культурный институт монастыря Гандантэгченлин работает как партнерские организации. Археологическими раскопками занимаются не только археологи, но и многие научные области, такие как лингвистика, культурология, историки, архитекторы, специалисты по химии и физике. Также в находках археологических раскопок находят множество предметов религиозного и буддийского содержания, имеющих глубокий смысл, и есть много вещей, которые наши археологи не могут расшифровать. Именно поэтому мы работаем вместе с монастырем Гандантэгченлин над изучением и более подробным объяснением религиозных предметов, найденных в монгольских археологических раскопках», — сказал Г. Рэгзэн, директор Института археологии Монгольской академии наук.

«Невозможно рассматривать историю Азии и мира, не говоря об истории Монголии. Наш монастырь Гандантэгченлин, Научно-культурный институт, в новом проекте «Генезис наследия и культуры» работает над исследованием интеллектуального и культурной истории монголов и посредством археологических находок доказать и осветить 2000-летнюю историю буддизма, который был широко распространен в Монголии, и довести ее до всеобщего сведения. Древние обычаи, история, культура, грамотность и религия монголов были неразрывно связаны с религией, а монголы сыграли огромную роль в распространении буддизма по миру, что подтверждается неопровержимыми археологическими фактами и открытиями», — сказал Н.Амгалан, секретарь Института науки и культуры монастыря Гандантэгченлин.

«Монголия была ведущей страной в политике, экономике, культуре и религии, история которой может исчисляться веками. Очень важно распространять и доказывать все это монголам, будущим поколениям и даже всему миру. Очень важно распространять и доказывать все это монголам, будущим поколениям и даже всему миру. Для этого очень важную роль играют археологические находки и предметы, являющиеся одним из источников истории. Институт археологии Монгольской академии наук выполняет почетную и трудную задачу обнаружения и подтверждения этих открытий. Поэтому Голомт Банк инициировал историко-археологический проект «Генезис наследия и культуры», и Институт археологии сотрудничает в проекте с особой значимостью», — говорит Н.Очирхуяг, директор управления маркетинга и PR Голомт Банка.

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