Монголия будет сотрудничать с Ирландией в электронном переходе сельскохозяйственного сектора

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства электронного развития и коммуникации Б. Болор-Эрдэнэ приняла посла Ирландии в Монголии Энн Дервин и первого секретаря Джозефа Китинга.

На встрече Государственный секретарь Министерства электронного развития и связи Б. Болор-Эрдэнэ представила Послу Ирландии информацию о процессе и опыте электронного перехода в Монголии. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве по электронному переходу агропромышленного сектора Монголии.

Ирландия входит в пятерку лучших в Европе по электронному управлению и стала эталонной страной в мире, уделяющей приоритетное внимание цифровизации своего сельскохозяйственного сектора. Кроме того, Ирландия является передовым центром прямых иностранных и зарубежных инвестиций. Такие корпорации, как Apple, PayPal, Facebook и Google разместили в Ирландии свои операционные отделы по работе в регионе EMEA, что сделали также такие крупные фармацевтические компании и производители медицинского оборудования, как Baxter Healthcare, Dow Chemicals и Pfizer. Данные компании признали привлекательность страны как базы для обслуживания рынка Европы с более чем 490 миллионами потребителей, являющегося одним из крупнейших рынков в мире.

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