экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия будет сотрудничать с Ирландией в электронном переходе сельскохозяйственного сектора

CentralAsia (MNG) -  Государственный секретарь Министерства электронного развития и коммуникации Б. Болор-Эрдэнэ приняла посла Ирландии в Монголии Энн Дервин и первого секретаря Джозефа Китинга.

На встрече Государственный секретарь Министерства электронного развития и связи Б. Болор-Эрдэнэ представила Послу Ирландии информацию о процессе и опыте электронного перехода в Монголии. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве по электронному переходу агропромышленного сектора Монголии.

Ирландия входит в пятерку лучших в Европе по электронному управлению и стала эталонной страной в мире, уделяющей приоритетное внимание цифровизации своего сельскохозяйственного сектора. Кроме того, Ирландия является передовым центром прямых иностранных и зарубежных инвестиций. Такие корпорации, как Apple, PayPal, Facebook и Google разместили в Ирландии свои операционные отделы по работе в регионе EMEA, что сделали также такие крупные фармацевтические компании и производители медицинского оборудования, как Baxter Healthcare, Dow Chemicals и Pfizer. Данные компании признали привлекательность страны как базы для обслуживания рынка Европы с более чем 490 миллионами потребителей, являющегося одним из крупнейших рынков в мире.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • THE HU поделились видеоклипом «Black Thunder» часть 2
  • Forbes: Какие страны перестали выдавать визы россиянам?
  • В 7 регионах Казахстана ожидаются заморозки в ближайшие дни


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com