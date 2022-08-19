Организована научная конференция по монголо-австралийским отношениям

CentralAsia (MNG) - Монгольский институт Австралийского национального университета и Школа международных отношений и государственного управления Национального университета Монголии в сотрудничестве с Посольством Монголии в Австралии и Посольством Австралии в Монголии организовали научно-исследовательскую конференцию на тему «Монголо-австралийские дипломатические отношения 50-х годов».

Член Великого Государственного Хурала и Президент Общества Монголия-Австралия Д.Цогтбаатар выступил в качестве основного докладчика на конференции, организованной в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Австралией. Кроме того, посол Монголии в Австралии Д.Даваасурэн, посол Австралии в Монголии Кэти Смит, директор Института монголоведения Наташа Фейн, заместитель директора Ли Нарангоо, директор Школы международных отношений и государственного управления Монгольского государственного университета Ж.Баттогтох, почетный консул в Новом Южном Уэльсе Браян Торнтон, представители МИД Монголии и др.

Д.Цогтбаатар

Выступавшие выступили и подробно обсудили многие темы, такие как монголо-австралийские отношения, образование, торговля, инвестиции, экономическое сотрудничество и монголоведение в Австралии.

Австралия и Монголия отмечали 50-летие дипломатических отношений в 2022 году. Австралия установила дипломатические отношения с Монголией 15 сентября 1972 года. Двустороннее взаимодействие ускорилось после демократических и рыночных реформ в Монголии в начале 1990-х годов. До настоящего времени основное внимание в отношениях уделялось помощи в целях развития и коммерческой деятельности в ресурсном секторе Монголии. Существуют также прочные связи между людьми и углубление политического участия. Монголия открыла посольство в Канберре в 2008 году.

Австралия открыла посольство в Улан-Баторе в декабре 2015 года.

Открытие посольства в Улан-Баторе являлось важной вехой в двусторонних отношениях, признавая, что Австралия является важным инвестором и источником знаний в добывающем секторе, а также что Австралия и Монголия разделяют приверженность демократии и интересы в открытых, правил- на основе регионального заказа. Австралийская торговая комиссия (Austrade) открыла торговый офис в Улан-Баторе для обслуживания потребностей австралийского бизнеса в 2011 году.

Связи между людьми между Австралией и Монголией продолжают активно развиваться. Стипендиальная программа Australia Awards в Монголии позволила более чем 530 монголам (и их семьям) учиться в Австралии и создала активную сеть выпускников, ласково называемых «Моззи», многие из которых стали влиятельными монгольскими парламентариями, чиновниками и бизнесменами.

Австралия и Монголия сотрудничают по глобальным и региональным вопросам, в том числе в области обороны и безопасности. Особое внимание в нашем сотрудничестве уделяется содействию международному поддержанию мира и безопасности. Австралийцы и монголы вместе служили в миротворческих операциях ООН, например, в Южном Судане, где в Монголии развернуто более 800 человек. Две страны также участвовали в коалиционных операциях в Ираке и Афганистане и миротворческих операциях в Косово и Сьерра-Леоне. Австралия участвует в ежегодных миротворческих учениях Khaan Quest, проводимых Монголией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения