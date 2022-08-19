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В России военный застрелил таксиста после спора об Украине

CentralAsia (CA) -  Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца военнослужащего из Московской области по подозрению в убийстве таксиста, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным Astra и «Информбюро-ЮФО», подозреваемый — 33-летний капитан войсковой части 82717 Алексей Крылов. Погибший таксист — 51-летний Роман Говасари. Родственники таксиста подтвердили корреспонденту Astra факт его смерти. По сведениям 161.ru, подозреваемый капитан из подмосковной Рузы служил в ракетных войсках и был командирован в несколько «горячих точек».

По предварительной версии следствия, 15 августа военный поспорил по поводу войны в Украине с таксистом, который подвозил его. В результате офицер четыре раза выстрелил в водителя из пистолета Макарова, сообщил источник издания. Пострадавший умер до приезда врачей.

По данным «Коммерсанта», Следственный комитет возбудил против военного дело о причинении смерти по неосторожности. 161.RU пишет о статье об убийстве. Военнослужащему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ведомство дело не комментирует.

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