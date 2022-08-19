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Шавкат Мирзиеев посетил Мекку и совершил обряд умры (фото, видео)

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в завершение двухдневного государственного визита в Саудовскую Аравию посетил Мекку и совершил обряды умры. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с арканами ислама глава нашего государства облачился в особое одеяние ихрам, прочитал намаз, произнес молитву тальбия и вошел в Мечеть Аль-Харам», — говорится в сообщении.

«Президенту нашей страны была оказана великая честь войти в священную Каабу, о чем мечтает каждый мусульманин. Внутри святыни он прочитал намаз», — отметили в пресс-службе.

Шавкат Мирзиеев семь раз совершил обряда таваф, так называемый обход вокруг Каабы, а также семь хождений между холмами Сафа и Марва.

Вместе с членами делегации Узбекистана и улемами были прочитаны дуа с просьбой о мире и процветании Узбекистану, счастье и благополучии народу страны, сообщили в пресс-службе президента.

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