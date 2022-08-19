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Президент Узбекистана отбыл из Джидды в Ташкент (фото)

CentralAsia (UZ) -  Государственный визит президента Узбекистана в Саудовскую Аравию завершился, сообщает пресс-служба главы государства.

Лидер страны 17 августа провел переговоры с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. По их итогам были приняты Совместное заявление о дальнейшем расширении отношений полномасштабного партнерства и 15 документов о сотрудничестве в области энергетики, таможенного дела, гражданской авиации, туризма, сельского хозяйства, здравоохранения, трудовых отношений.

18 августа состоялись встречи с руководителями Организации исламского сотрудничества и Исламского банка развития, представителями саудовских деловых кругов.

Особо значимым событием визита стало посещение Мекки и Медины.

Президент Шавкат Мирзиёев в ночь на 19 августа отбыл из Джидды в Ташкент.

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