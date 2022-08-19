Эрдоган: Анкара продолжит прилагать усилия для мира в Украине

CentralAsia (CA) - Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во Львове после трехсторонних переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Hürriet.

«Турция продолжит дипломатические усилия для мирного завершения войны на Украине. Я верю, что она рано или поздно завершится за столом переговоров. В этом едины и Зеленский, и Гутерриш», - сказал Эрдоган.

Также он призвал международное сообщество прилагать больше усилий для урегулирования кризиса на Украине. Со своей стороны он добавил, что Анкара готова оказать содействие России и Украине в возобновлении стамбульского процесса переговоров между сторонами конфликта.

«Мы готовы сыграть роль медиатора или посредника в оживлении переговоров по параметрам, которые сформировались в марте в Стамбуле. Готовы оказать для достижения этой цели всяческую поддержку», - отметил турецкий президент.

В вою очередь Зеленский поблагодарил главу Турции за поддержку. «Визит Президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны такой мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж, масштабную кражу Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия. Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества между Украиной и Турцией усилит обе стороны», - написал он в своем ТГ-канале.