Подварианты омикрон BA.4 и BA.5 доминируют в Монголии

CentralAsia (MNG) - Подварианты омикрон BA.4 и BA.5 в последние недели доминировали в Монголии.

На два подварианта в настоящее время приходится не менее 10% новых ежедневных инфекций в стране. По оценкам экспертов, на подварианты приходится от 80 до 95% всех инфекций с июля.

Минздрав призвал население следовать соответствующим санитарным протоколам и принять четвертую дозу вакцины против COVID-19.

Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Монголии достигло 973 272 человек.

На сегодняшний день почти 70 % 3,4-миллионного населения Монголии получили две дозы вакцины против COVID-19, а 32% получили ревакцинацию или третью дозу.

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