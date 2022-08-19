Подварианты омикрон BA.4 и BA.5 доминируют в Монголии

CentralAsia (MNG) - Подварианты омикрон BA.4 и BA.5 в последние недели доминировали в Монголии.
На два подварианта в настоящее время приходится не менее 10% новых ежедневных инфекций в стране. По оценкам экспертов, на подварианты приходится от 80 до 95% всех инфекций с июля.
Минздрав призвал население следовать соответствующим санитарным протоколам и принять четвертую дозу вакцины против COVID-19.
Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Монголии достигло 973 272 человек.
На сегодняшний день почти 70 % 3,4-миллионного населения Монголии получили две дозы вакцины против COVID-19, а 32% получили ревакцинацию или третью дозу.
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