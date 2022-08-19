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Посол КНДР обвинил Южную Корею в распространении COVID в его стране

CentralAsia (CA) -  Посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль утверждает, что причиной появления COVID-19 в Северной Корее были зараженные вирусом «листовки и другие предметы», которые бросали с воздушных шаров, запущенных из Южной Кореи, передает Коммерсантъ.

При этом дипломат признал, что вероятность заражения через поверхность предметов равна 0,0001%.

Господин Чхоль уверяет, что в целом распространение коронавируса через предметы — это «научная и объективная истина», которую «подтверждают факты». Какие именно факты, он не уточнил. «Южная Корея является основной причиной распространения штамма «стелс-омикрон» в нашей стране и окружающих государствах в последнее время»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Посол призвал международное сообщество осудить Южную Корею и «заставить ее наказать виновных». Син Хон Чхоль отметил, что если подобные действия Сеула повторятся, то отношения КНДР и Южной Кореи «окажутся на грани острого противоборства». Это, по его словам, повлечет «серьезные последствия, которые скажутся на обстановке вокруг Корейского полуострова и окружающего региона».

Власти КНДР еще в июле называли причиной резкого роста заболеваемости COVID-19 «странный предмет» на границе с Южной Кореей. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут «провоцировать» проникновение коронавируса в республику.

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