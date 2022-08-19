Секретари Совбезопасности России и Узбекистана провели переговоры в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел переговоры с Секретарем Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым, сообщила пресс-служба посольства РФ в Ташкенте.

«Стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, подчеркнув, что при всей остроте стоящих сегодня вызовов продолжается комплексная работа по расширению двустороннего сотрудничества на уровне правительств двух стран, силовых структур и органов безопасности», - отмечается в сообщении.

Обсуждены вопросы, связанные с дальнейшими планами взаимодействия спецслужб, военных ведомств, правоохранительных органов и органов юстиции России и Узбекистана.

Состоялся обмен мнениями по ряду региональных проблем. Российская стороны выразила обеспокоенность стремлением стран Запада, и в первую очередь США, создать очаги напряженности на пространстве Содружества независимых государств.

В ходе беседы затронута ситуация на Украине. Н.Патрушев в разговоре со своим коллегой из Узбекистана проинформировал о налаживании мирной жизни на освобожденных от неонацистов территориях ДНР и ЛНР, а также Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. В то же время он подчеркнул, что мирная жизнь населения не устраивает украинских националистов, которые продолжают вести массированные обстрелы мирных городов, в том числе с использованием полученной от Запада дальнобойной артиллерии и систем залпового огня, выбирая в качестве основных целей объекты гражданской инфраструктуры.

В завершение встречи обсуждены темы взаимодействия России и Узбекистана в многосторонних форматах, в том числе в Шанхайской организации сотрудничества, и реализации запланированных мероприятий в рамках председательства Узбекистана в этой организации.