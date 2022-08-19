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В Ташкенте с подозрением на сибирскую язву обратились десять человек

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте у одного из 10 человек с подозрением на сибирскую язву подтвердили заболевание. Об этом в интервью программе «Янги давр» телеканала «Yoshlar» сообщила эпидемиолог Лола Умарова.

Отмечается, что заболевание выявлено у гражданина, проживающего в Юнусабадском районе. В 2021 году у 30 человек подозревали сибирскую язву, у 10 из них заболевание подтвердили.

Сибирская язва — это инфекционное заболевание, которое встречается в основном у крупного и мелкого рогатого скота, черного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов и человека.

Заболевание очень заразно и может передаваться от животного к животному и от животного к человеку, но не от человека к человеку.

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