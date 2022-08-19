В Белгородской области РФ загорелся склад боеприпасов (видео)

CentralAsia (CA) - В районе села Тимоново в Белгородской области России загорелся склад с боеприпасами, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков 18 августа в своем Telegram-канале.

«По последним данным, пострадавших нет, жертв нет», — написал он.

Глава региона уточнил, что руководитель округа организовал вывоз жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы. Причина инцидента устанавливается.

На публикуемых в социальных сетях кадрах видны внушительные столбы пламени и слышны взрывы.

В Тимонове живут около 400 человек, в Солоти — около 700. Населенные пункты расположены в Валуйском районе, который граничит с контролируемыми российскими войсками территориями Харьковской области Украины. Населенные пункты также находятся рядом с железнодорожной магистралью.

По данным из открытых источников, в окрестностях города Валуйки расположены части 3-й мотострелковой дивизии.

Ранее, 16 августа, на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В Минобороны РФ заявили, что причиной произошедшего стала диверсия. Сообщалось, что в результате пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. Получили повреждения ЛЭП, электростанция, ряд жилых домов. На территории района был введен режим ЧС регионального характера. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.