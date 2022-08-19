Зеленский: Без вывода ВС России из территории Украины мирные переговоры невозможны

- Азия и мир, политика
- 11:43, 19 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без вывода ВС России из территории Украины начать мирные переговоры невозможно, передает Аnadolu.
Об этом он сказал по итогам трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
«Нельзя доверять Российской Федерации, поэтому переговоры с Россией можно будет вести только после вывода российских войск со всех временно оккупированных украинских территорий», - добавил он.
В свою очередь президент Турции заявил, что Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса.
«Турция продолжит дипломатические усилия для мирного завершения войны на Украине. Я верю, что она рано или поздно завершится за столом переговоров. В этом едины и Зеленский, и Гутерриш», - сказал Эрдоган.
18 августа во Львове состоялось трехсторонняя встреча между украинским президентом, президентом Турции и генеральным секретарем ООН. На встрече они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, расследование обстрела СИЗО в Еленовке, а также выполнение «зерновой сделки».