экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Зеленский: Без вывода ВС России из территории Украины мирные переговоры невозможны

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без вывода ВС России из территории Украины начать мирные переговоры невозможно, передает Аnadolu.

Об этом он сказал по итогам трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

«Нельзя доверять Российской Федерации, поэтому переговоры с Россией можно будет вести только после вывода российских войск со всех временно оккупированных украинских территорий», - добавил он.

В свою очередь президент Турции заявил, что Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса.

«Турция продолжит дипломатические усилия для мирного завершения войны на Украине. Я верю, что она рано или поздно завершится за столом переговоров. В этом едины и Зеленский, и Гутерриш», - сказал Эрдоган.

18 августа во Львове состоялось трехсторонняя встреча между украинским президентом, президентом Турции и генеральным секретарем ООН. На встрече они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, расследование обстрела СИЗО в Еленовке, а также выполнение «зерновой сделки».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Организована научная конференция по монголо-австралийским отношениям
  • FT: Европейские банки возобновляют торговлю российскими облигациями
  • США и Тайвань начали переговоры по торговым инициативам


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com