В Казахстане за сутки выявлен 951 случай COVID
- Азия и мир, общество
- 11:54, 19 августа 2022
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CentralAsia (CA) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 163;
в Карагандинской области – 118;
в ЗКО – 93;
в городе Алматы – 80;
в Акмолинской области – 79;
в Костанайской области – 79;
в Павлодарской области – 62;
в СКО – 44;
в Атырауской области – 37;
в Мангистауской области – 31;
в Актюбинской области – 23;
в Кызылординской области – 22;
в Жетысуской области – 22;
в Улытауской области – 19;
в Алматинской области – 18;
в ВКО – 18;
в Жамбылской области – 16;
в Абайской области – 11;
в городе Шымкент – 9;
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране подтверждено 1 381 911 случай.
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