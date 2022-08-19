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В Казахстане за сутки выявлен 951 случай COVID

CentralAsia (CA) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 163;

в Карагандинской области – 118;

в ЗКО – 93;

в городе Алматы – 80;

в Акмолинской области – 79;

в Костанайской области – 79;

в Павлодарской области – 62;

в СКО – 44;

в Атырауской области – 37;

в Мангистауской области – 31;

в Актюбинской области – 23;

в Кызылординской области – 22;

в Жетысуской области – 22;

в Улытауской области – 19;

в Алматинской области – 18;

в ВКО – 18;

в Жамбылской области – 16;

в Абайской области – 11;

в городе Шымкент – 9;

в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 1 381 911 случай.

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