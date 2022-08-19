Президент Индонезии: Путин и Cи Цзиньпинь приедут на саммит G20

CentralAsia (CA) - Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в интервью Bloomberg, что главы Китая и России Си Цзиньпинь и Владимир Путин приедут на Бали в ноябре, чтобы участвовать в саммите G20.

Он впервые подтвердил, что оба лидера собираются лично присутствовать на ноябрьском саммите «группы двадцати», отмечает агентство.

«Си Цзиньпинь приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет», — сказал Видодо. МИД Китая не ответил на запрос Bloomberg о планах Си Цзиньпина. Агентство напомнило, что китайский лидер не выезжал за границу с начала пандемии коронавируса. Представителя Кремля отказался от комментариев, но другой собеседник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что Путин планирует приехать на встречу G20.

Соперничество крупных стран вызывает беспокойство, сказал Видодо. По его словам, только мир и стабильность могут обеспечить экономический рост. «Я думаю, что не только Индонезия, но все азиатские страны также хотят того же», — добавил он.

В четверг, 18 августа Видодо разговаривал с Путиным по телефону. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны обсудили в том числе подготовку к саммиту на Бали, но о планах Путина приехать в страну, которая председательствует в G20, в сообщении ничего не говорилось.

Индонезийское председательство «двадцатки» в начале декабря 2021 года объявило, что саммит будет проведён в октябре-ноябре 2022 года на острове Бали, который вместе с небольшими близлежащими островками составляет одноимённую провинцию этой страны. Этот саммит станет первым для канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министр Австралии Энтони Албаниза и президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Саммит G-20 в Бали — семнадцатая встреча глав государств Группы двадцати (G20), которая пройдёт 15–16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали.