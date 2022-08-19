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Инфляция в Японии в июле росла максимальными темпами с апреля 2014 года

CentralAsia (CA) -  В июле 2022 года потребительские цены в Японии выросли на 2,6% по сравнению с июлем 2021 года, передает Trading Economics.

Инфляция ускорилась по сравнению с июньскими 2,4%. Темпы роста стали максимальными с апреля 2014 года, при этом рост потребительских цен отмечен 11-й месяц подряд.

Ускорение темпов роста потребительских цен связано с подъемом цен на топливо и продукты питания на фоне конфликта на Украине и резкого снижения курса японской иены.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в июле увеличились на 2,4% в годовом выражении после подъема на 2,2% в июне. Показатель превысил 2%-й целевой ориентир центробанка четвертый месяц подряд. Темпы роста были максимальными с декабря 2014 года.

Цены на продукты питания в Японии в прошлом месяце выросли на 4,4%, топливо и коммунальные услуги подорожали на 14,7%, одежда и обувь - на 1,4%, мебель - на 3,9%.

В то же время транспортные услуги подешевели на 0,2%, медицинское обслуживание - на 0,8%.

Потребительские цены в Японии в июле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, темпы роста стали максимальными с января 2021 года. Показатель в июне не изменился.

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