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ISW: Российские войска продолжают вести наступательные операции вокруг Донецка (карта военных действий в Украине)
// Минобороны России
// Минобороны России

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 18 на 19 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают вести наступательные операции к северу, западу и юго-западу от Донецка.

Выводы института:

18 августа впервые с 6 июля не было заявлений о российских территориальных приобретений в Украине.

Российские войска нанесли наземные удары южнее Северска, северо-восточнее и южнее Бахмута.

Российские войска провели безуспешный наземный удар на запорожском направлении.

Украинские официальные лица подтвердили дополнительные удары по российской военной базе и складу в Херсонской области.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

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