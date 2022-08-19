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В Узбекистане выявлено 15 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 19 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 638. В течение прошедших суток зафиксированы 15 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (8), Ташкентской (3), Хорезмской (2) областях и по 1 новому случаю в Кашкадарьинской области и Республике Каракалпакстан.

За день выздоровели 56 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 241 387).

На лечении находятся 614 больных COVID-19.

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