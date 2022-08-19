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В Казахстане на фоне задержек авиарейсов планируют приобрести 24 самолета для гражданской авиации
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана Каирбек Ускенбаев заявил, что встретился с президентом авиакомпании Air Astana Питером Фостером и в ходе встречи дал поручение ускорить поставки новых воздушных судов.

«По моему поручению до конца года ожидается получение 5 новых самолетов. В частности, парк воздушных судов авиакомпании Fly Arystan пополнится 2 самолетами, Air Astana ­— 3. В целом до 2025 года ожидается поступление 24 новых ВС, в том числе 3 самолета Boeing 787 Dreamliner», ­— написал Каирбек Ускенбаев на своем telegram-канале.

По словам министра, глава авиакомпании заверил его в том, что для выполнения обязательств будут приняты все меры. Глава МИИР поручил продолжить работу по наращиванию парка ВС и увеличению провозной емкости казахстанской авиакомпании.

Министр заявил, что выражает обеспокоенность в связи с задержками и отменами рейсов авиакомпании, а также дефицитом билетов.

Задержки и отмены рейсов казахстанских авиаперевозчиков в последние месяцы стали одними из самых частых жалоб. Пассажиры жалуются на потерянные дни отдыха на курортах и неоказание услуг, которые предусмотрены при несвоевременном вылете. Задержка авиарейсов наблюдалась как на внутренних рейсах, так и на международных.

В конце июля Комитет гражданской авиации (КГА) сообщил, что при расследовании, проводимом совместно с «Авиационной администрацией Казахстана» в связи с многочисленными жалобами на задержки рейсов, привлекли к административной ответственности ряд авиакомпаний за нарушение прав пассажиров. Несколько раз штраф получила группа компаний Air Astana.

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