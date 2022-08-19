В Индии открылось первое зарубежное представительство Ташкентской медицинской академии

CentralAsia (UZ) - В Дели открылось представительство Ташкентской медицинской академии (ТМА).

Как сообщили в ТМА, в этом году в Академию обратились представители около 15 зарубежных компаний, желающих наладить сотрудничество с вузом. Большинство из них были из Индии, которые специализируются в сфере высшего медицинского образования.

Рабочая комиссия ТМА после тщательного процесса изучения отобрала для сотрудничества компанию «Axis Institute of International Education». Эта индийская компания взаимодействует почти с 20 ведущими медицинскими вузами мира, такими как Варшавский университет (Польша), Университет Манилы (Филиппины), японский институт KUDAN, Университет Грузии, медицинские институты Украины и другие.

Данное представительство в зарубежных странах стало первым в истории ТМА и будет представлять интересы Академии в Индии по организации высшего медицинского образования, организации разработки учебных планов и программ по подготовке медицинских специалистов, востребованных на рынке труда Индии, организацию повышения квалификации и прохождения стажировок руководящих и педагогических кадров ТМА в передовых медицинских учреждениях этой страны.

В рамках деятельности представительства планируется организовать практику студентов ТМА в ведущих медицинских центрах Индии. Особое внимание будет обращено также на максимальное содействие Академии в развитии ее педагогического потенциала путем приглашения ведущих преподавателей Индии.

В дальнейшем намечено открытие представительств Ташкентской медицинской академии в Южной Кореи, Турции и Польше.