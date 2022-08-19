В доме жителя Намангана обнаружен похищенный рукописный экземпляр Корана XIX века

CentralAsia (UZ) - В городе Намангане правоохранители обнаружили рукопись священной книги Коран, похищенной на днях из хранилища, в доме у местного жителя, сообщает пресс-служба УВД Наманаганской области.

Ранее сообщалось, что в ночь с 9 на 10 августа текущего года неизвестные похитили рукописный экземпляр священной книги Коран из места паломничества «Султан Увайс Карани», расположенном в Чартакском районе Наманганской области.

Данную ситуацию взяла на контроль областная прокуратура и руководство УВД. По данному факту возбудили уголовное дело по п. «в, г» ч.2 ст. 169 (Кража) УК РУз.

В итоге результате оперативно-розыскных мероприятий установили личности подозреваемых. Ими оказались житель Чартакского района и житель города Намангана. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу.

Отмечается, что рукопись обнаружили в одном из домов в Намангане. Никаких повреждений на ней не было.

Как сообщалось, копия Священного Корана изготовлена из шелка и была завершена в 1874 году. Книга 74 сантиметра в высоту, 51 сантиметр в ширину и 12 сантиметров в толщину. На каждой странице 426-страничной книги написано по 13 строк аятов.

Рукопись до 1995 года хранилась в доме Эшонхана Окилова, который жил и служил имамом в городе Узгене, на юге Кыргызстана. В 1995 году Камолхан Мухиддинов из Намангана привез книгу в Узбекистан. В 2017-2019 годах, после реставрации Святилища Султона Увайса Карани, рукопись была вывезена туда.