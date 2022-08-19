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Минюст Турции допустил выдвижение Эрдогана на выборах в июне 2023 года

CentralAsia (CA) -  Президентские выборы в Турции пройдут 18 июня 2023 года, в них сможет участвовать действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил министр юстиции Бекир Боздаг, передает Milliyet.

«Никаких конституционных или правовых препятствий для выдвижения кандидатуры нашего президента нет», — сказал он.

Министр объяснил, что Эрдоган имеет право избираться в президенты, так как юридически он участвовал только в одних выборах, а не в двух, как считает оппозиция.

Статья 101 Конституции Турции гласит, что один и тот же человек не может быть президентом больше двух сроков. Однако в 2017 году Турция приняла поправки к Конституции, которые определили новую систему президентских выборов.

Таким образом, в 2018 году, спустя четыре года после получения должности президента, Эрдоган переизбрался из-за поправок.

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