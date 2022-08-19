Шавкат Мирзиёев наградил короля Саудовской Аравии орденом Имама Бухари высшей степени

- Узбекистан, общество
- 13:33, 19 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда орденом Имама Бухари высшей степени. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Орден был учрежден недавно — 15 августа, и король Салман бин Абдулазиз стал первым, кто был удостоен данной награды.
Орденом награждаются улемы, исследователи, писатели, а также главы иностранных государств и правительств за особые заслуги в развитии науки и просветительства, изучении и широком продвижении наследия мыслителей исламского мира.
Шавкат Мирзиёев 17-18 августа находился с государственным визитом в Саудовской Аравии.
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