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Шавкат Мирзиёев наградил короля Саудовской Аравии орденом Имама Бухари высшей степени
Продолжение: Шавкат Мирзиеев посетил Мекку и совершил обряд умры (фото, видео)Предыстория: В Узбекистане учредили новый орден «Имам Бухари»

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда орденом Имама Бухари высшей степени. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Орден был учрежден недавно — 15 августа, и король Салман бин Абдулазиз стал первым, кто был удостоен данной награды.

Орденом награждаются улемы, исследователи, писатели, а также главы иностранных государств и правительств за особые заслуги в развитии науки и просветительства, изучении и широком продвижении наследия мыслителей исламского мира.

Шавкат Мирзиёев 17-18 августа находился с государственным визитом в Саудовской Аравии.

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