Lenta: По всему миру исчезают ледники. Чем это грозит человечеству?

Эверест

CentralAsia (CA) - Разбросанные по полюсам огромные куски льда — одни из самых главных регуляторов температуры на планете. Ледники не дают поверхности перегреваться и сдерживают океаны, которые могли бы затопить сушу.

В последнее время глыбы начали активно таять, что напрямую влияет на жизнь людей по всему миру. Они сталкиваются со стихийными бедствиями, страдают от жары и оказываются на грани смерти. Ученые прогнозируют ухудшение ситуации: Земля может превратиться в бесконечные тропики и пустыни, а человечество останется без свежего воздуха, пишет Lenta.ru

Раскидало по свету

Из-за изменения климата ледники тают в разных частях планеты. Большинство из них сосредоточено в уникальном физико-географическом районе — Арктике на Северном полюсе, которая охватывает окраины Евразии, Северной Америки, а также острова Северного Ледовитого, части Атлантического и Тихого океанов. Важные ледяные покровы располагаются на континенте Антарктида в самой южной части планеты. Индикаторами глобального потепления считаются и льды в Гималаях, Альпах, Гиндукуше, Памире и Тянь-Шане.

Самым крупным скоплением льда на планете называют Антарктический ледяной щит — он занимает 98 % территории Антарктиды, а его площадь оценивается в 14 млн квадратных километров. Ледяной щит в Гренландии простирается на 1,7 млн квадратных километров — в три раза больше, чем площадь американского штата Техас.

Оба щита содержат более 99 % всего пресноводного льда Земли. Мощные льды образуются там, где зимой выпадает достаточное количество снега, который не успевает растаять в летние месяцы — в итоге с течением времени снежные слои накапливаются. В процессе образования ледников также участвуют кристаллы льда, которые образуются в океане, и выбрасываемые на поверхность воды соли.

Однако в последние несколько лет ученые замечают сбой в процессе — накапливающийся снег из-за глобального потепления с каждым годом тает все сильнее, уменьшая площади ледников. За изменением ледяных покровов на протяжении десятилетий с помощью спутников наблюдают эксперты американского космического агентства НАСА. Они выяснили, что льды Антарктиды и Гренландии уменьшаются с 2002 года. Первые ежегодно теряют в массе 152 млрд тонн, а вторые — 274 млрд тонн.

Антарктида

Снижение массы ледяных покровов фиксируют ученые по всему миру. В июне 2022 года специалисты из университета штата Мэн, Британской антарктической службы и Имперского колледжа Лондона заключили, что ледники Антарктиды стали отступать со скоростью, невиданной за последние 5,5 тыс. лет. Сегодня темп падения суши относительно уровня моря оказался в пять раз больше, чем в середине голоцена (современная геологическая эпоха, которая началась около 10 тыс. лет назад,). По мнению ученых, динамика свидетельствует о недавней потере массы ледников.

Уменьшение ледяных покровов часто бьет свои рекорды. В феврале 2022 года китайские ученые зафиксировали в Южном полушарии менее двух млн квадратных километров льда — показатель стал худшим с 1978 года, когда начались наблюдения. Аномальное таяние льда коснулось антарктических морей Беллинсгаузена, Амундсена и Уэдделла. Более того, в сравнении со средним значением за 1981-2010 годы количество льда было на 30% меньше. Беспокойство ученых также вызывает потеря покрова Эльбруса — ледники горной вершины в последние пять лет стали таять в пять раз быстрее, каждый год они теряют по 1,25 квадратных километра.

Ледники уменьшаются в размерах из-за повышения температуры даже в самых морозных частях Земли. Изменение климата приводит к тому, что холодные регионы пусть и не превращаются в тропики или пустыни, но все же испытывают серьезные изменения температуры. Так, в Антарктиде весной бывало на 35 градусов Цельсия жарче, чем было обычно. «Если раньше в этот период температура была от минус 45 до минус 50 градусов, то сейчас всего минус 15 градусов по Цельсию. И это не внушает оптимизма. Мир на грани природной катастрофы», — заявила французский документалист Джеральдин Данон.

В феврале на украинской станции «Академик Вернадский» значение поднялось до плюс 12,7 градуса Цельсия. Повышение для Антарктиды посчитали существенным — предыдущий рекорд в 11,7 градуса был зафиксирован в 1985 году. Самым быстронагревающимся местом на планете считается север Баренцева моря на окраине Северного Ледовитого океана. За десятилетие температура там поднимается до 2,7 градуса Цельсия. При этом таяние ледников вызывает не только солнечная радиация. Важными факторами также считаются сухие ветры (фёны) и облачный покров, который напрямую влияет на энергетический баланс поверхности.

Не просто так собрались

Разбросанные по полюсам ледники — не просто громадные куски льда, появившиеся из-за очень низких температур. Они выполняют ряд важных функций, без которых жизнь на планете для большинства живых организмов оказалась бы невыносимой. В первую очередь ледники являются мощными отражателями солнечных лучей — они отводят от поверхности Земли до 90% радиации, не давая превратиться планете в горячий шар.

Иногда принцип работы ледников сравнивают с кондиционером, так как они поддерживают температурный баланс. Именно эта функция оказалась под угрозой из-за изменения климата, так как с таянием ледников поверхности Земли будет сложнее охлаждаться. Глыбы льда удерживают в себе большой объем воды — если она в жидком состоянии окажется в океане, то среднемировой уровень моря повысится, а обширные территории будут затоплены.

Ледники часто называют живыми лабораториями, где обитают уникальные виды животных. В Антарктиде насчитывается 15 видов китов и дельфинов, 5 видов пингвинов, включая императорских, которые находятся в уязвимом положении и нуждаются в охране. Прибрежные воды ледников наполнены множеством планктона. Животные связаны между собой пищевой цепочкой, исчезновение одного звена которой может привести к краху всей системы и потере уникальных организмов.

Антарктический регион и Арктика служат базами для работы ученых со всего мира. Специалисты наблюдают за изменением ледников, сравнивают уже имеющиеся данные, что помогает им понять, как обстояла жизнь на планете тысячелетия назад, а также спрогнозировать, что ждет человечество в будущем. Ледники постепенно становятся и уникальной туристической достопримечательностью, пока еще не потрепанной толпами путешественников. Ежегодно в Антарктиду приезжают около 30 тыс. туристов и многочисленные участники экспедиций.

В связи со способностью ледников сдерживать повышение среднемирового уровня моря особые опасения вызывает ледник Туэйтса в Западной Антарктиде — холодная глыба двигается слишком активно и больше всего оказывает влияние на темпы затопления, из-за чего ее называют ледником Судного дня. При существующей скорости отступления ледяных щитов в течение следующих нескольких столетий уровень моря может подняться на катастрофические 3,4 метра. Некоторые специалисты предрекают более серьезные проблемы — ученые Университета штата Орегон подсчитали, что ледник Туэйтса может полностью разрушиться в ближайшие пять лет. В итоге он больше не сможет сдерживать массы воды, и уровень моря поднимется на 0,6 метра.

Ледник Туйэтса





Подобные перспективы больше всего грозят островным государствам, которые в будущем могут быть затоплены. В тихоокеанском государстве Тувалу, например, ежегодно уровень моря поднимается примерно на четыре миллиметра, при этом самая высокая точка страны находится на высоте четырех метров над уровнем моря, а большая часть острова — на высоте одного метра. В случае таяния важных ледников некоторые регионы Тувалу могут просто перестать существовать. Похожая ситуация обстоит с Мальдивами с самой высокой точкой в 2,4 метра. Курорт может полностью затопить к 2100 году, если уровень моря поднимется на 1,1 метра.

На грани

Глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, напрямую влияет на состояние ледников на планете. Ученые выявили связь, что ледники начали терять в массе на фоне промышленных революций в США и Европе. Повышение уровня моря из-за таяния ледников началось в 1863 году. Среднеатлантический регион США столкнулся с признаками потепления в конце XIX века, а Канада и Европа — к середине XX века.

Во многом бездумное развитие производства влияет на льды и, как следствие, на жизнь людей по всему миру. В результате таяния ледники постепенно теряют возможность нормально регулировать температуру на Земле и фактически служить громоотводами. В результате в атмосфере меняется циркуляция воздушных масс, что приводит к стихийным бедствиям. Человечество стабильно сталкивается с ними на протяжении последних лет — на разные регионы мира обрушивается аномальная жара, которая сменяется штормами и ураганами. Ученые предполагают, что изменения будут прогрессировать. Последствия таяния приводят к настоящему замкнутому кругу — из-за исчезновения верхнего слоя планеты в атмосферу попадают вредные вещества, включая метан и углекислый газ. Они еще больше нагревают Землю, усиливая таяние ледников.

Серьезный ущерб изменение ледяного покрова наносит и инфраструктуре городов, в которых затапливает дороги, повреждаются коммунальные коммуникации и здания. В будущем для восстановления некогда застроенной местности потребуются несколько миллионов долларов. От таяния льдов страдает и туристическая инфраструктура — на леднике Кхумбу в Непале на 400 метров опустят лагерь, откуда на покорение Эвереста отправлялись альпинисты. В последнее время спортсмены стали замечать трещины во льду и падение камней сверху. Для безопасности локацию решили изменить.

Повышение температуры в Арктике также скажется на Сибири — специалисты Института Альфреда Вегенера (AWI) пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к исчезновению части сибирских тундр с уникальной флорой и фауной.

Некоторые страны уже сейчас пытаются спасти ледники и регионы, где они находятся. В Швеции придумали сохранять холод с помощью специального одеяла — в теплое время года ледник Хелагс накрыли специальной брезентовой тканью, которая отражает солнечный свет и сохраняет под собой лед. В противном случае поверхность бы потеряла 3 метра высоты.

Ледник Хелагс





На полюсах стараются не загрязнять территорию и сохранять природу почти нетронутой. С 2011 года в водах Антарктиды запретили появляться судам, которые используют или перевозят мазут — последствия его разлива устранить особенно тяжело. Ученые призывают и дальше заботиться о регионе.

Ледники можно сравнить с находящимися на грани вымирания животными — они почти не заметны, но их исчезновение станет для Земли сильным ударом. Для борьбы с изменением климата необходима комплексная работа, сохранение ледяных глыб в разных частях мира должно стать одним из самых важных этапов. В противном случае человечеству придется жить в условиях аномальной жары и бороться с многочисленными бедствиями, которые будут случаться все чаще и чаще.