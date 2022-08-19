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В Австралии начались масштабные военные учения с участием 16 стран
// Минобороны Австралии
// Минобороны Австралии

CentralAsia (CA) -  В Австралии начались военные учения под названием Pitch Black с участием 16 стран, сообщили 19 августа в минобороны страны.

«В этом году в нем примут участие более 100 самолетов и 2500 человек из Австралии, Франции, Германии, Канады, Индонезии, Индии, Японии, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, США, Великобритании, Республики Корея, Филиппин и Нидерландов», — говорится в сообщении.

Учения будут включать дневные и ночные полеты. В этом году программа будет включать в себя задачи, основанные на боевых сценариях истребителей.

«Это крупномасштабные учения с применением сил, основанные на боевых сценариях истребителей. Работа с участвующими странами направлена на увеличение нашей проекции сил и максимизацию наших возможностей», — приводится в сообщении комментарий командующего авиацией учений Тима Олсо.

Отмечается, что вылеты самолеты военно-воздушных сил стран — участниц учений будут совершать с аэродромов военных баз в Дарвине, Тиндале (Северная территория Австралии) и Эмберли (штат Квинсленд). Учения будут продолжаться до 8 сентября.

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