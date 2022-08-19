В России растет заболеваемость коронавирусом — более 37 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые с середины марта превысил 37,6 тыс. случаев. Об этом 19 августа передает оперативный штаб.

Зарегистрировано 37 609 новых случаев заражения. По сравнению с прошлыми сутками, когда в России выявили 35 809 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 800. Похожие показатели, выше 36 тысяч, фиксировались в период 15-16 марта, но тогда заболеваемость шла на спад, сейчас же фиксируется подъем.

Вместе с тем при схожем уровне заболеваемости, количество госпитализаций ниже в полтора - в два раза: 15 марта, когда было выявлено 36 678 новых случаев, госпитализированы 7 273 человека, 16 марта (36 519 заболевших) госпитализировали 5 945 человек.

За минувшие сутки в больницы попали 3 349 человек, показатель увеличился в сравнении с предшествующими сутками на 2,3%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 38 субъектах Российской Федерации, снижение - в 39 регионах, ситуация осталась без изменений в восьми российских субъектах.

Смертность также значительно ниже: 15 марта от коронавируса умерли 558 пациентов, 16 марта - 576 пациентов. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 65 человек, накануне штаб сообщал о 62 умерших.

Выздоровели за сутки 21 887 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 млн 034 тыс. 664 случая заражения коронавирусной инфекцией, 383 тыс. 427 умерших и 18 млн 238 тыс. 308 выздоровевших.