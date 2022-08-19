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Узбекистан занял второе место на Играх исламской солидарности

CentralAsia (UZ) -  Сборная Узбекистана завоевала 158 наград на Играх исламской солидарности в Конье и заняла второе место в общем зачёте. Об этом сообщает Министерство развития спорта.

Накануне, 18 августа, в турецком городе Конья завершились V Игры исламской солидарности. По итоговым результатам делегация Узбекистана заняла 2 место в общем зачете.

В этих соревнованиях узбекистанские спортсмены завоевали 51 золотую, 42 серебряные, 65 бронзовых медали, всего 158 медалей.

Церемония закрытия игр состоялась 18 августа. Следующие Игры исламской солидарности пройдут в Яунде, столице Камеруна, в 2025 году.

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