Узбекистан занял второе место на Играх исламской солидарности

CentralAsia (UZ) - Сборная Узбекистана завоевала 158 наград на Играх исламской солидарности в Конье и заняла второе место в общем зачёте. Об этом сообщает Министерство развития спорта.

Накануне, 18 августа, в турецком городе Конья завершились V Игры исламской солидарности. По итоговым результатам делегация Узбекистана заняла 2 место в общем зачете.

В этих соревнованиях узбекистанские спортсмены завоевали 51 золотую, 42 серебряные, 65 бронзовых медали, всего 158 медалей.

Церемония закрытия игр состоялась 18 августа. Следующие Игры исламской солидарности пройдут в Яунде, столице Камеруна, в 2025 году.