Узбекистан занял второе место на Играх исламской солидарности

- Узбекистан, спорт
- 14:57, 19 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Сборная Узбекистана завоевала 158 наград на Играх исламской солидарности в Конье и заняла второе место в общем зачёте. Об этом сообщает Министерство развития спорта.
Накануне, 18 августа, в турецком городе Конья завершились V Игры исламской солидарности. По итоговым результатам делегация Узбекистана заняла 2 место в общем зачете.
В этих соревнованиях узбекистанские спортсмены завоевали 51 золотую, 42 серебряные, 65 бронзовых медали, всего 158 медалей.
Церемония закрытия игр состоялась 18 августа. Следующие Игры исламской солидарности пройдут в Яунде, столице Камеруна, в 2025 году.
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