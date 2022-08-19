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5 человек погибли во время бури в Австрии (видео)

CentralAsia (CA) -  Как минимум пять человек стали жертвами бури, обрушившейся на северо-восток Австрии 18 августа, сообщает Reuters.

Среди жертв - два ребенка в возрасте четырех и восьми лет. Еще 13 человек получили травмы. Ураганный ветер во время бури повалил множество деревьев, а также снес крыши ряда домов. Канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент страны Александр Ван дер Беллен выразили соболезнования погибшим.

Шторм с порывами более 100 км/ч (62 мили в час) обрушившиеся на северные берега Средиземного моря ранее днем, достигли альпийской страны во второй половине дня.

Погодное явление вызвало перебои в подаче электроэнергии, что вынудило австрийскую национальную железнодорожную компанию OBB остановить все поезда в большей части южных провинций Штирия и Каринтия, которые граничат со Словенией и Италией, говорится в заявлении OBB.

Группа водителей сообщила, что многие дороги в Штирии и Каринтии также были закрыты.

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