В Литве призвали отменить уже выданные россиянам туристические визы

CentralAsia (CA) - Евросоюз должен немедленно отменить уже выданные россиянам и белорусам шенгенские визы, заявил в своей колонке для Politico министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, даже если ЕС прекратит выдавать визы российским туристам, запрет не решит проблему, поскольку россияне уже имеют на руках «большое количество» многократных виз сроком на три года и более. «Это значит, что даже без выдачи новых виз значительному числу туристов все равно будет доступна возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Белоруссии, следует бороться с ним», — заявил Ландсбергис.

В связи с этим страны Евросоюза должны найти совместное и эффективное решение, которое сделает запрет на выдачу виз «максимально эффективным», продолжил он. «И это решение должно включать незамедлительное четкое «нет» российским и белорусским туристам, отмену уже выданных долгосрочных многократных виз по меньшей мере до завершения [военных действий на Украине] и продолжение приема тех, кто ищет убежища, а не каникулы в Европе», — написал министр.

Литва наряду с Латвией и Эстонией выступила за запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Активно обсуждать эту меру в ЕС начали после того, как Россия открыла сухопутные границы, которые у нее есть, в том числе со странами Балтии и Финляндией.