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Секретарь Совбеза РФ назвал события в Казахстане и Узбекистане «попытками цветных революций»

CentralAsia (UZ) -  Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал события в Казахстане и Узбекистане в 2022 году попытками цветных революций.

Такое заявление он сделал, выступая на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС в Ташкенте.

Как сообщает ТАСС, по мнению Патрушева, попытки цветные революций в Казахстане и Узбекистане были напрямую спровоцированы Западом.

«Главным инструментом продвижения так называемой демократии по-американски по-прежнему остаются цветные революции. Попытки западников спровоцировать их в наших странах наблюдаются на регулярной основе. Именно так, например, мы расцениваем события, произошедшие в 2020 году в Белоруссии, в январе в Казахстане и в июле в Каракалпакстана в Узбекистане», - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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