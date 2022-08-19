В Турции за неделю выявили 143,7 тыс. случаев COVID

CentralAsia (CA) - В Турции с 8 по 14 августа выявили 143 тыс. 778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

А с 1 по 7 августа было выявлено 232 тыс. 253 новых случая.

Согласно последней еженедельной таблице Covid-19, опубликованной Министерством здравоохранения умерли 342 человек, выздоровели — 259 тыс. 102.

Всего с начала пандемии в Турции выявлено 16 млн 671 тыс. 848 случаев. Общее число летальных исходов составило 100 тыс. 400 человек.