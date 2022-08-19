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General Motors поможет Узбекистану довести выпуск автомобилей до 0,5 млн в год

CentralAsia (UZ) -  Концерн General Motors поможет компании UzAuto увеличить производство автомобилей до 500 тысяч в год. Об этом сообщает Autostrada.uz со ссылкой на источники, близкие к Узавтопрому.

Переговоры между автопроизводителями прошли в США. Стороны договорились активизировать сотрудничество и увеличить объем производства на трех заводах компании UzAuto Motors в полтора раза — до полумиллиона автомобилей в год — уже по итогам 2023 года. В частности, General Motors поможет организовать бесперебойную поставку деталей с микрочипами, которые не производятся в Узбекистане.

Для контроля над реализацией планов председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков и другие руководители отрасли переехали в Асаку. Между тем срок запуска нового проекта пока не объявлен официально.

В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил произвести к концу года 275 тысяч легковых автомобилей. По данным Госкомстата, в 2021 году в Узбекистане было собрано почти 237 «легковушек».

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