Школы Казахстана в 2023 году перейдут на пятидневку

CentralAsia (KZ) - Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что следующего года практически все школы в стране должны будут перейти на пятидневный формат работы, передает МИА «Казинформ».

Исключение составят только школы с трехсменным обучением.

«Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, в субботу находиться со своими детьми. Это касается и директоров школ и завучей, и учителей, и всех работников», - пояснил Аймагамбетов на республиканской августовской конференции педагогов.

Также он уточнил, что пятидневное обучение не повлияет на сроки отпусков для педагогов. Время отпуска — 56 дней, и останется без изменений.

Ранее Минпросвещения РК объявило, что с этого учебного года в первых классах школ с казахским языком обучения оставят изучение только казахского языка. В классах с русским языком обучения будут — государственный и русский языки. Со второго класса в школах с казахским языком обучения начнется изучение русского языка. Английский язык будет изучаться во всех школах с третьего класса.

Правительство Казахстана 16 августа поддержало это решение министерства просвещения.

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