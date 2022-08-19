Узбекистан спустя 2 года возобновил авиарейсы в Японию

CentralAsia (UZ) - 18 августа 2022 года авиакомпания Uzbekistan Airways выполнила первый рейс по направлению Ташкент – Токио – Ташкент, сообщили в пресс-служба авиаперевозчика.

Воздушное судно Boeing 767 утром приземлилось в международном аэропорту Нарита.

Uzbekistan Airways будет выполнять рейсы по маршруту Ташкент – Токио – Ташкент один раз в неделю – по четвергам.

Первые авиарейсы из Узбекистана в Японию авиакомпания Uzbekistan Airways стала выполнять по маршруту Ташкент – Осака – Ташкент в 2001 году.

В 2003 году, учитывая двустороннее сотрудничество Uzbekistan Airways с авиационной администрацией Японии, началось рассмотрение налаживания авиасообщений в другие города Японии. Помимо полетов в Осаку, с разрешением японских властей авиакомпания начала выполнять рейсы два раза в неделю в город Нарита. Однако, в 2020 году эпидемиологическая ситуация в странах внесла изменения к проведениям авиасообщений между Узбекистаном и Японией и прямые рейсы между двумя странами временно приостановились.