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«Ничто не сравнится с нынешней жарой». В Европе — сильнейшая за 500 лет засуха
Копенгаген, август 2022 года
Копенгаген, август 2022 года
// Gobal Look Press

CentralAsia (CA) -  В Европе — сильнейшая за 500 лет засуха, пишет Republic.

Дожили, справедливо говорят французы: самую длинную реку Франции Луару можно сейчас перейти вброд. Справедливости ради следует сказать, что пока еще все же не везде. Но она еще никогда не текла так медленно из-за обмеления, как сейчас. Схожая ситуация и с другими крупными европейскими реками. Все больше мест на Рейне в Германии, где не пройти барже с грузом; уровень воды в По на два метра ниже обычного, а в Сербии для того, чтобы сохранить навигацию, углубляют Дунай.

Немцы, живущие на берегах Рейна, привыкли видеть бесконечные караваны барж, перевозящих самые разные грузы. Однако сейчас им приходится привыкать к другой картине — практически пустой реке на многокилометровых отрезках.

Рекордно высокие температуры с регулярно повторяющимися волнами жары этим летом добавились к аномально сухим зиме и весне и сильно осложнили судоходство на европейских реках. Между тем, Евросоюз в программе перехода к зеленой энергетике заявил об увеличении объема доставляемых по рекам грузов на 25%. В этом году о каком-либо росте придется забыть.

Из-за жары вода в реках сильно нагревается. Это крайне нежелательно как для АЭС, где ей охлаждают реакторы; так и для экологии. В недавней массовой гибели рыбы в Одере, возможно, виноваты мелководье и горячая вода. В июле тысячи рыб погибли в практически пересохшем австрийском озере Циккзе. Аналогичные случаи зафиксированы в Испании, Франции и Германии.

Если правительства европейских стран кардинально не сократят выбросы углерода, то, по прогнозам ученых, из-за изменений климата засухи будут случаться в Западной Европе все чаще, а волны жары, которые еще недавно отмечались раз в 10 лет, скоро будут приходить каждые два-три года.

«Думаю, такая погода продлится еще как минимум пару недель, — говорит профессор гидрологии университета Саутгемптона Джастин Шеффилд. — Может, (в сентябре) станет немного легче, но понадобится очень много дождей, чтобы прийти в себя после этой жары и засухи».

Горящие леса, обмелевшие реки и голодающие ежи

Европа уже третий месяц изнемогает от жары и страдает от отсутствия дождей. На западе, юге и в центре континента почти два месяца не было дождей. Нет их в прогнозах синоптиков и на ближайшие дни. Специалисты говорят, что такой сильной засухи не было более пятисот лет.

«Мы еще не проанализировали всю информацию по нынешнему лету, — говорит Андреа Торети из Объединенного исследовательского центра (JRC) Еврокомиссии. — В последние пятьсот лет не было засух, которые могли бы сравниться с засухой 2018 года. Но в этом году, думаю, все еще хуже».

Предупреждения Европейского центра наблюдений за засухами (EDO) о неблагоприятной погодной ситуации распространяются сейчас на две трети территории Евросоюза! В светло-коричневый и оранжевый цвета, говорящие о вероятности засухи, на карте EDO окрашены 47% территории ЕС. Еще 17% — красная территория, куда засуха уже пришла.

«Трудно говорить, насколько перемены климата влияют на эту тенденцию, — пожимает плечами профессор Шеффилд. — Но если судить по температурам, то влияние наверняка имеется».

Особенно сильно жара и засуха ударили по энергетической системе Европы, которая и без этого находилась не в самом лучшем состоянии.

В Европе с прошлой осени энергетический кризис и заоблачные цены на газ и электроэнергию. В Германии, к примеру, цена МВт/ч подскочила 16 августа до €500. За год она выросла в пять раз. Еще какие-то две недели назад мегаватт стоил €410, что тоже было рекордом.

Низкий уровень воды в реках и озерах лишает «топлива» гидроэлектростанции. По данным Statista, немецкой компании, специализирующейся на рыночных и потребительских данных, производство электроэнергии на ГЭС в Европе снизилось приблизительно на 20% по сравнению с прошлым годом, а на АЭС — на 12%.

Во Франции и Испании, по словам главы аналитического отдела S&P Global Гленна Риксона, уровень воды в резервуарах в июле был самым низким за два последних десятилетия. Резервуар в Виньюэле, крупнейший в Андалусии, питает водой Малагу и окрестные сельскохозяйственные районы. Сейчас он наполнен лишь на 12%. Это самый низкий уровень за все время его существования — с 1989 года. Если дождей не будет и осенью, то он, предупреждают специалисты, просто «умрет».

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Италии, где, как сообщил главный инженер крупнейшего на полуострове производителя и распределителя электроэнергии Enel Франческо Форнари, пришлось закрыть многие площадки.

Резервуары сильно обмелели не только на юге континента, но и на севере. Например, в Норвегии, где на ГЭС вырабатывается до 90% электричества. Осло предупредил Брюссель о вероятном снижении экспорта электроэнергии.

Вся объединенная Европа и особенно юг континента охвачены лесными пожарами. Они распространятся со скоростью курьерского поезда, уничтожают леса на огромных площадях, убивают лесных животных и выделяют в атмосферу громадные объемы двуокиси углерода.

Лесной пожар на греческом острове Тасос, август 2022 года
Лесной пожар на греческом острове Тасос, август 2022 года
// Global Look Press

В Баварии температура воды в Дунае на прошлой неделе поднялась до 25C и, по прогнозам метеорологов, до конца этой недели может подняться еще на полтора-два градуса. Это значит, что в ней сильно упадет содержание кислорода, что может привести к массовой гибели форели и других видов рыб.

В этой же немецкой земле экологи призывают спасать умирающих от голода… ежей, которые не могут достать червей, глубоко зарывающихся в землю в поисках влаги.

«Многие животные не могут приспособиться к экстремальным явлениям, которые разворачиваются сейчас на наших глазах»,- объясняет ведущий специалист по биодиверсификации в Европейском агентстве по охране окружающей среды (ЕЕВ) Сергей Мороз.

Новая норма

В июле JRC предупредил о резком снижении урожаев из-за жаркой и сухой погоды. Немецкие фермеры ожидают снижения урожая пшеницы на 10%. Во Франции, четвертом производителе пшеницы на планете, еще никогда не было такой сухой почвы. Количество выпавших в июле осадков оказалось на 85% ниже нормы. Минсельхоз прогнозирует снижение урожая по мягким сортам пшеницы на 4% по сравнению с прошлым годом, а по твердым — на 14%.

Бельгийские фермеры жалуются, что солнце сожгло картофель и бобы, а в Румынии, главном производителе кукурузы в ЕС, ждут снижения ее урожая на 35%. В Италии засуха поразила рисовые плантации. Итальянские фермеры в долине реки По, на которую приходится от 30 до 40% сельскохозяйственного производства страны, готовятся к потере 30% урожая.

Из-за низкого уровня воды в реках в них попадает соленая морская вода, которую нельзя использовать в сельском хозяйстве. Большие потери несут производители оливкового масла на юге Европы. Достанется и виноделам: урожай винограда в Испании и Франции будет намного меньше обычного.

Французский Национальный межпрофессиональный центр молочной экономики (CNIEL) предупреждает о неминуемых проблемах с молоком и маслом. Во многих районах Франции гибнет крупный рогатый скот. Коров там нечем кормить, солнце выжгло пастбища.

Естественно, уже осенью и зимой следует ждать очередного роста цен на продукты питания. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас, например, предсказывает заоблачные цены на растительное масло, которое и так сильно подорожало после 24 февраля.

Совместное давление природы на транспорт, энергетику и сельское хозяйство толкает вверх цены на энергию и товары первой необходимости, усиливает инфляцию.

Это угрожает вылиться в недовольство избирателей на многочисленных выборах, которые должны пройти в Европе осенью. Летом по континенту уже прокатилась волна акций протеста против роста цен.

Если верить опросу, проведенному во Франции на прошлой неделе, почти 80% французов тревожит жара и засуха, а 70%, включая более половины сторонников президента Макрона, считают, что правительство мало делает для борьбы с изменениями климата.

Понять недовольство французов нетрудно. Луара и многие другие реки превратились в жалкие ручейки. В 93 из 96 материковых департаментах уже сокращена подача воды. Причем, в 62 власти считают обстановку «кризисной». Жителям более 100 муниципалитетов приходится довольствоваться водой, которую привозят на грузовиках.

В начале августа премьер-министр Элизабет Борн активировала кризисное подразделение для борьбы с засухой, которую Météo-France назвало худшей во Франции с 1958 года, года начала регулярных наблюдений. «Нам следует привыкать к подобным явлениям, — заявил министр экологического перехода и территориального единства Кристоф Бешу. — Из выбора привыкание сейчас стало необходимостью».

«Изучение изменений климата позволяет говорить, что засухи будут усиливаться, будут приходить чаще и длиться дольше, — вторит ему основатель испанского фонда Fundacion Nueva Cultura del Aqua (FNCA) Нурия Эрнандес-Мора. — Такая жизнь скоро станет нормой».

Запасы воды в резервуарах Испании на самом низком уровне за всю историю. Они сокращаются со скоростью 1,5% в неделю как из-за усиленного потребления, так и из-за усиленного испарения. Этот год — самый засушливый в королевстве за последние 60 лет. За последние три месяца осадков выпало менее половины нормы.

Больше всего от засухи страдают фермеры. На сельское хозяйство приходится 9/10 всего потребления воды в стране.

Восстановление туризма после пандемии увеличило потребление воды в таких туристических центрах, как, например, Барселона, почти на 10%. Дождей в столице Каталонии в ближайшие дни не ждут. Власти уже предупредили, что в сентябре сократят подачу воды.

Самым жарким и сухим за все время наблюдений будет этот год и в Италии. Правительство еще в начале июля объявило чрезвычайное положение в связи с засухой в пяти северных регионах страны. Там не хватает питьевой воды, ее развозят на грузовиках.

Фермер засевает рапсом пересохшем поле. Германия, Бранденбург, август 2022 года
Фермер засевает рапсом пересохшем поле. Германия, Бранденбург, август 2022 года
// Patrik Pleul/ dpa/ Global Look Press

«Не знаю, что нам еще нужно, чтобы политики занялись климатическим кризисом, — говорит президент Итальянского метеорологического общества Лука Меркалли.- В имеющихся у нас (метео-)данных за последние 230 лет нет ничего подобного. Ничто не сравнится с нынешней жарой и засухой… Эти явления происходят все чаще, они становятся все сильнее. Чего мы ждем? Почему не делаем борьбу с изменениями климата приоритетной задачей?»

Главной жертвой жары и засухи в Швейцарии стало животноводство. На горных пастбищах давно выгорела вся трава. Власти Фрибурга, Юры и Невшателя еще в июле открыли луга в долинах, на которые коров обычно пускали не раньше сентября. Особую заботу проявляют о буренках в кантоне Обвальден. К примеру, страдающих от жажды коров в деревне Кернс поят водой из Зарненского озера. Ее привозят на армейских вертолетах.

В первых числах августа чрезвычайное положение из-за дефицита воды объявлено в Нидерландах. Власти еще не ввели ограничения для домохозяйств, но наверняка это вопрос времени. Пока же население просят как можно бережливее обращаться с водой.

В соседней Бельгии метеорологи заявили о самом жарком июле за 137 лет, которые в королевстве ведутся метеонаблюдения. Несмотря на запрет фермерам использовать для полива полей грунтовые воды, их уровень во Фландрии опустился до рекордно низкого уровня. Из-за этого быстро высыхает торф и повышается риск возникновения пожаров.

Исчезающий Рейн и пересохшая По

Летом в 1946 и 1947 годах в Германии была такая сильная засуха, что Рейн можно было перейти вброд. Один из жителей Вормса выбил на валуне, лежавшем на дне реки, слова: «Год голода, 1947». Сейчас, три четверти века спустя, горожане вновь могут увидеть этот камень. Рейн опять сильно обмелел и, хотя о голоде сейчас никто не говорит, проблемы с судоходством на главной немецкой реке угрожают экономике не только Германии, но и всей Европы.

Протяженность Рейна составляет 1233 километра. Кроме ФРГ, он протекает по территории Франции, Швейцарии и Нидерландов и впадает в Северное море недалеко от крупнейшего европейского порта — Роттердама. Много веков эта река играла очень важную роль в экономике северо-западной части Европы. Естественно, является она важнейшей транспортной артерией и в Германии. Достаточно сказать, что на Рейн приходится ок. 80% всех перевозимых по рекам в ФРГ грузов и товаров. Особенно важна его роль в снабжении топливом электростанций и в целом для промышленности. По нему провозится так много угля, газа и нефти (до 400 тыс. баррелей в день), что любая даже непродолжительная остановка навигации оказывает серьезное негативное влияние на всю первую экономику Европы.

О возможности судоходства на Рейне судят по уровню маркера в местечке Кауб, расположенном между Мангеймом и Кобленцем в земле Рейнланд-Пфальц. За показаниями маркера, расположенного на специальной измерительной башне, следит вся Германия.

Утром 15 марта уровень маркера в Каубе опустился до 31 см, но через несколько часов поднялся на несколько сантиметров. В Федеральном институте гидрологии (BfG) считают, что уровень воды в Рейне будет снижаться всю текущую неделю и вполне может опуститься и ниже 30 см. Кстати, уровень маркера не соответствует реальной глубине реки. Например, отметка в 30 см соответствует глубине реки приблизительно в 1,6 м.

«Текущий уровень воды на среднем и нижнем Рейне находится в данный момент на очень низких отметках, — говорится в заявлении Управления по судоходству на Рейне (WSA). — Это результат отсутствия осадков в последние недели и месяцы».

Так низко уровень маркера в Каубе в середине августа не опускался как минимум с 1990 года. Абсолютный же рекорд за все время наблюдений был зафиксирован в конце 2018 года и составляет 24 см. В августе во время той сильной засухи уровень маркера опускался до 47 см.

В большинстве судоходных компаний предельным уровнем для прохода барж, основного транспортного средства на Рейне, считают 40 см. Нормальным же читается уровень в 130 см.

В контейнерной компании Contargo GmbH & Co. KG сообщили на прошлой неделе, что если уровень маркера в Каубе упадет ниже 40 см, то она остановит свои баржи в средней и верхней частях Рейна. Ее примеру последуют и другие компании. Раньше, когда уровень маркера был выше, капитаны крупных барж еще могли как-то ходить по Рейну, снижая вес грузов. Причем, снижение доходило до 75%. В результате тарифы на перевозки выросли в пять раз.

Сейчас все стараются переходить на суда с малой осадкой. Грузы сейчас перегружают на автомобильный и железнодорожный транспорт, но замена эта не равноценная: для замены одной баржи требуется от 40 до 100 грузовиков. Если ситуация не изменится до осени, то может возникнуть дефицит грузовиков, считает Симонас Барткус из Girteka Logistics, крупнейшего в Европе владельца грузовиков.

«Низкий уровень воды затрудняет перевозку сырья, топлива и готовых изделий и товаров по реке, — говорится в аналитической записке агентства Moody’s, в которой оценивается ущерб химических компаний, — что еще больше напрягает цепочки поставок».

На берегу Рейна в Людвигсхафене находится огромный производственный комплекс крупнейшего в мире химического концерна BASF. По Рейну BASF ежегодно перевозит до 4,5 млн тонн грузов, поэтому в компании не исключают перебои в работе.

Химический гигант планирует начать до конца этого года эксплуатацию нового судна с малой осадкой и грузоподъемностью 650 тонн. Оно, утверждают в компании, сможет проходит Кауб даже при 30-сантиметровом уровне маркера. Уже сейчас BASF перевозит сжиженный газ на специальном судне, которое тоже может ходить на низком маркере и способно перевозить 200 тонн газа.

Полное прекращение судоходства по Рейну очень сильно ударит как по немецкой, так и по европейской экономикам. Два года назад сотрудники Кильского института мировой экономики подсчитали, что каждые 30 дней, в течение которых уровень маркера в Каубе опускается ниже 78 см, промышленное производство ФРГ снижается на 1%.

Экономисты также подсчитали, что 132-дневный запрет навигации в 2018 году обошелся приблизительно в €5 млрд и снизил ВВП как минимум на 0,2%. В этом году, согласно расчетам специалистов, обмеление главной водной артерии ФРГ может стоить приблизительно столько же. В Deutsche Bank, например, считают, что из-за жары и засухи ВВП Германии, рост которого в начале года прогнозировался в размере 1,2%, может опуститься ниже 1%.

Обмелевшее озеро Констанца в Баден-Вюртмеберге, август 2022 года
Обмелевшее озеро Констанца в Баден-Вюртмеберге, август 2022 года
// Felix Kastle/ dpa/ Global Look Press

Конечно, проблемы с судоходством сейчас в Германии не только на Рейне. Навигация частично прекращена, к примеру, на Эльбе, связывающей ФРГ с Чехией и Северным морем через Гамбург и Куксхафен; на Одере и других реках.

В других европейских странах обстановка на реках не лучше, чем в Германии. В Испании, где нынешний июль стал самым жарким за последние 60 лет, тяжелее всего с водой на юге полуострова. Резервуары, питающие три наиболее важные реки королевства: Гвадалкивир, Гвадиану и Гуадалете, заполнены сейчас лишь на четверть.

В Тахо из-за жары расплодились водоросли. В Эбро, второй реке на полуострове и самой длинной в Испании, так мало воды, что в Сарагосе его переходят вброд.

Во Франции доставка грузов по рекам играет не такую важную роль в экономической жизни страны, как в соседней Германии. Но для французской экономики речная вода очень важна как средство охлаждения атомных реакторов на АЭС, на которых производится 70% всей электроэнергии в Пятой республике. Энергетический гигант EDF несмотря на рекордный рост цен на электроэнергию был вынужден значительно сократить ее выработку, потому что вода в реках нагревается до таких высоких температур, что ей нельзя охлаждать атомные реакторы. К тому же, из-за засухи ее сейчас в реках и озерах очень мало.

В Польше, где, кроме Одера, сильно обмелела и Висла, даже изучают возможность изменения на отдельных участках их русел при помощи дамб.

В Италии фактически пересохла крупнейшая река По. Воды в ней сейчас в десять раз меньше привычного объема, а уровень ее на два метра ниже обычного. Сильных дождей на севере Италии не было с ноября прошлого года. Не удивительно, что в пяти северных регионах еще в начале лета было объявлено чрезвычайное положение.

Сильно затруднена навигация и на Дунае, крупнейшей реке в Евросоюзе, протяженность которой составляет 2850 км. Власти Сербии, Румынии и Болгарии для прохода барж, которые перевозят сейчас в основном топливо, углубляют в отдельных местах дно. Особенно сложная обстановка сложилась в районе румыно-болгарской границы. Там суда и баржи движутся с черепашьей скоростью и по много часов стоят в «пробках».

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