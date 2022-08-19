«Ничто не сравнится с нынешней жарой». В Европе — сильнейшая за 500 лет засуха

Копенгаген, август 2022 года // Gobal Look Press

CentralAsia (CA) - В Европе — сильнейшая за 500 лет засуха, пишет Republic.

Дожили, справедливо говорят французы: самую длинную реку Франции Луару можно сейчас перейти вброд. Справедливости ради следует сказать, что пока еще все же не везде. Но она еще никогда не текла так медленно из-за обмеления, как сейчас. Схожая ситуация и с другими крупными европейскими реками. Все больше мест на Рейне в Германии, где не пройти барже с грузом; уровень воды в По на два метра ниже обычного, а в Сербии для того, чтобы сохранить навигацию, углубляют Дунай.

Немцы, живущие на берегах Рейна, привыкли видеть бесконечные караваны барж, перевозящих самые разные грузы. Однако сейчас им приходится привыкать к другой картине — практически пустой реке на многокилометровых отрезках.

Рекордно высокие температуры с регулярно повторяющимися волнами жары этим летом добавились к аномально сухим зиме и весне и сильно осложнили судоходство на европейских реках. Между тем, Евросоюз в программе перехода к зеленой энергетике заявил об увеличении объема доставляемых по рекам грузов на 25%. В этом году о каком-либо росте придется забыть.

Из-за жары вода в реках сильно нагревается. Это крайне нежелательно как для АЭС, где ей охлаждают реакторы; так и для экологии. В недавней массовой гибели рыбы в Одере, возможно, виноваты мелководье и горячая вода. В июле тысячи рыб погибли в практически пересохшем австрийском озере Циккзе. Аналогичные случаи зафиксированы в Испании, Франции и Германии.

Если правительства европейских стран кардинально не сократят выбросы углерода, то, по прогнозам ученых, из-за изменений климата засухи будут случаться в Западной Европе все чаще, а волны жары, которые еще недавно отмечались раз в 10 лет, скоро будут приходить каждые два-три года.

«Думаю, такая погода продлится еще как минимум пару недель, — говорит профессор гидрологии университета Саутгемптона Джастин Шеффилд. — Может, (в сентябре) станет немного легче, но понадобится очень много дождей, чтобы прийти в себя после этой жары и засухи».

Горящие леса, обмелевшие реки и голодающие ежи

Европа уже третий месяц изнемогает от жары и страдает от отсутствия дождей. На западе, юге и в центре континента почти два месяца не было дождей. Нет их в прогнозах синоптиков и на ближайшие дни. Специалисты говорят, что такой сильной засухи не было более пятисот лет.

«Мы еще не проанализировали всю информацию по нынешнему лету, — говорит Андреа Торети из Объединенного исследовательского центра (JRC) Еврокомиссии. — В последние пятьсот лет не было засух, которые могли бы сравниться с засухой 2018 года. Но в этом году, думаю, все еще хуже».

Предупреждения Европейского центра наблюдений за засухами (EDO) о неблагоприятной погодной ситуации распространяются сейчас на две трети территории Евросоюза! В светло-коричневый и оранжевый цвета, говорящие о вероятности засухи, на карте EDO окрашены 47% территории ЕС. Еще 17% — красная территория, куда засуха уже пришла.

«Трудно говорить, насколько перемены климата влияют на эту тенденцию, — пожимает плечами профессор Шеффилд. — Но если судить по температурам, то влияние наверняка имеется».

Особенно сильно жара и засуха ударили по энергетической системе Европы, которая и без этого находилась не в самом лучшем состоянии.

В Европе с прошлой осени энергетический кризис и заоблачные цены на газ и электроэнергию. В Германии, к примеру, цена МВт/ч подскочила 16 августа до €500. За год она выросла в пять раз. Еще какие-то две недели назад мегаватт стоил €410, что тоже было рекордом.

Низкий уровень воды в реках и озерах лишает «топлива» гидроэлектростанции. По данным Statista, немецкой компании, специализирующейся на рыночных и потребительских данных, производство электроэнергии на ГЭС в Европе снизилось приблизительно на 20% по сравнению с прошлым годом, а на АЭС — на 12%.

Во Франции и Испании, по словам главы аналитического отдела S&P Global Гленна Риксона, уровень воды в резервуарах в июле был самым низким за два последних десятилетия. Резервуар в Виньюэле, крупнейший в Андалусии, питает водой Малагу и окрестные сельскохозяйственные районы. Сейчас он наполнен лишь на 12%. Это самый низкий уровень за все время его существования — с 1989 года. Если дождей не будет и осенью, то он, предупреждают специалисты, просто «умрет».

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Италии, где, как сообщил главный инженер крупнейшего на полуострове производителя и распределителя электроэнергии Enel Франческо Форнари, пришлось закрыть многие площадки.

Резервуары сильно обмелели не только на юге континента, но и на севере. Например, в Норвегии, где на ГЭС вырабатывается до 90% электричества. Осло предупредил Брюссель о вероятном снижении экспорта электроэнергии.

Вся объединенная Европа и особенно юг континента охвачены лесными пожарами. Они распространятся со скоростью курьерского поезда, уничтожают леса на огромных площадях, убивают лесных животных и выделяют в атмосферу громадные объемы двуокиси углерода.

Лесной пожар на греческом острове Тасос, август 2022 года // Global Look Press

В Баварии температура воды в Дунае на прошлой неделе поднялась до 25C и, по прогнозам метеорологов, до конца этой недели может подняться еще на полтора-два градуса. Это значит, что в ней сильно упадет содержание кислорода, что может привести к массовой гибели форели и других видов рыб.

В этой же немецкой земле экологи призывают спасать умирающих от голода… ежей, которые не могут достать червей, глубоко зарывающихся в землю в поисках влаги.

«Многие животные не могут приспособиться к экстремальным явлениям, которые разворачиваются сейчас на наших глазах»,- объясняет ведущий специалист по биодиверсификации в Европейском агентстве по охране окружающей среды (ЕЕВ) Сергей Мороз.

Новая норма

В июле JRC предупредил о резком снижении урожаев из-за жаркой и сухой погоды. Немецкие фермеры ожидают снижения урожая пшеницы на 10%. Во Франции, четвертом производителе пшеницы на планете, еще никогда не было такой сухой почвы. Количество выпавших в июле осадков оказалось на 85% ниже нормы. Минсельхоз прогнозирует снижение урожая по мягким сортам пшеницы на 4% по сравнению с прошлым годом, а по твердым — на 14%.

Бельгийские фермеры жалуются, что солнце сожгло картофель и бобы, а в Румынии, главном производителе кукурузы в ЕС, ждут снижения ее урожая на 35%. В Италии засуха поразила рисовые плантации. Итальянские фермеры в долине реки По, на которую приходится от 30 до 40% сельскохозяйственного производства страны, готовятся к потере 30% урожая.

Из-за низкого уровня воды в реках в них попадает соленая морская вода, которую нельзя использовать в сельском хозяйстве. Большие потери несут производители оливкового масла на юге Европы. Достанется и виноделам: урожай винограда в Испании и Франции будет намного меньше обычного.

Французский Национальный межпрофессиональный центр молочной экономики (CNIEL) предупреждает о неминуемых проблемах с молоком и маслом. Во многих районах Франции гибнет крупный рогатый скот. Коров там нечем кормить, солнце выжгло пастбища.

Естественно, уже осенью и зимой следует ждать очередного роста цен на продукты питания. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас, например, предсказывает заоблачные цены на растительное масло, которое и так сильно подорожало после 24 февраля.

Совместное давление природы на транспорт, энергетику и сельское хозяйство толкает вверх цены на энергию и товары первой необходимости, усиливает инфляцию.

Это угрожает вылиться в недовольство избирателей на многочисленных выборах, которые должны пройти в Европе осенью. Летом по континенту уже прокатилась волна акций протеста против роста цен.

Если верить опросу, проведенному во Франции на прошлой неделе, почти 80% французов тревожит жара и засуха, а 70%, включая более половины сторонников президента Макрона, считают, что правительство мало делает для борьбы с изменениями климата.

Понять недовольство французов нетрудно. Луара и многие другие реки превратились в жалкие ручейки. В 93 из 96 материковых департаментах уже сокращена подача воды. Причем, в 62 власти считают обстановку «кризисной». Жителям более 100 муниципалитетов приходится довольствоваться водой, которую привозят на грузовиках.

В начале августа премьер-министр Элизабет Борн активировала кризисное подразделение для борьбы с засухой, которую Météo-France назвало худшей во Франции с 1958 года, года начала регулярных наблюдений. «Нам следует привыкать к подобным явлениям, — заявил министр экологического перехода и территориального единства Кристоф Бешу. — Из выбора привыкание сейчас стало необходимостью».

«Изучение изменений климата позволяет говорить, что засухи будут усиливаться, будут приходить чаще и длиться дольше, — вторит ему основатель испанского фонда Fundacion Nueva Cultura del Aqua (FNCA) Нурия Эрнандес-Мора. — Такая жизнь скоро станет нормой».

Запасы воды в резервуарах Испании на самом низком уровне за всю историю. Они сокращаются со скоростью 1,5% в неделю как из-за усиленного потребления, так и из-за усиленного испарения. Этот год — самый засушливый в королевстве за последние 60 лет. За последние три месяца осадков выпало менее половины нормы.

Больше всего от засухи страдают фермеры. На сельское хозяйство приходится 9/10 всего потребления воды в стране.

Восстановление туризма после пандемии увеличило потребление воды в таких туристических центрах, как, например, Барселона, почти на 10%. Дождей в столице Каталонии в ближайшие дни не ждут. Власти уже предупредили, что в сентябре сократят подачу воды.

Самым жарким и сухим за все время наблюдений будет этот год и в Италии. Правительство еще в начале июля объявило чрезвычайное положение в связи с засухой в пяти северных регионах страны. Там не хватает питьевой воды, ее развозят на грузовиках.

Фермер засевает рапсом пересохшем поле. Германия, Бранденбург, август 2022 года // Patrik Pleul/ dpa/ Global Look Press

«Не знаю, что нам еще нужно, чтобы политики занялись климатическим кризисом, — говорит президент Итальянского метеорологического общества Лука Меркалли.- В имеющихся у нас (метео-)данных за последние 230 лет нет ничего подобного. Ничто не сравнится с нынешней жарой и засухой… Эти явления происходят все чаще, они становятся все сильнее. Чего мы ждем? Почему не делаем борьбу с изменениями климата приоритетной задачей?»

Главной жертвой жары и засухи в Швейцарии стало животноводство. На горных пастбищах давно выгорела вся трава. Власти Фрибурга, Юры и Невшателя еще в июле открыли луга в долинах, на которые коров обычно пускали не раньше сентября. Особую заботу проявляют о буренках в кантоне Обвальден. К примеру, страдающих от жажды коров в деревне Кернс поят водой из Зарненского озера. Ее привозят на армейских вертолетах.

В первых числах августа чрезвычайное положение из-за дефицита воды объявлено в Нидерландах. Власти еще не ввели ограничения для домохозяйств, но наверняка это вопрос времени. Пока же население просят как можно бережливее обращаться с водой.

В соседней Бельгии метеорологи заявили о самом жарком июле за 137 лет, которые в королевстве ведутся метеонаблюдения. Несмотря на запрет фермерам использовать для полива полей грунтовые воды, их уровень во Фландрии опустился до рекордно низкого уровня. Из-за этого быстро высыхает торф и повышается риск возникновения пожаров.

Исчезающий Рейн и пересохшая По

Летом в 1946 и 1947 годах в Германии была такая сильная засуха, что Рейн можно было перейти вброд. Один из жителей Вормса выбил на валуне, лежавшем на дне реки, слова: «Год голода, 1947». Сейчас, три четверти века спустя, горожане вновь могут увидеть этот камень. Рейн опять сильно обмелел и, хотя о голоде сейчас никто не говорит, проблемы с судоходством на главной немецкой реке угрожают экономике не только Германии, но и всей Европы.

Протяженность Рейна составляет 1233 километра. Кроме ФРГ, он протекает по территории Франции, Швейцарии и Нидерландов и впадает в Северное море недалеко от крупнейшего европейского порта — Роттердама. Много веков эта река играла очень важную роль в экономике северо-западной части Европы. Естественно, является она важнейшей транспортной артерией и в Германии. Достаточно сказать, что на Рейн приходится ок. 80% всех перевозимых по рекам в ФРГ грузов и товаров. Особенно важна его роль в снабжении топливом электростанций и в целом для промышленности. По нему провозится так много угля, газа и нефти (до 400 тыс. баррелей в день), что любая даже непродолжительная остановка навигации оказывает серьезное негативное влияние на всю первую экономику Европы.

О возможности судоходства на Рейне судят по уровню маркера в местечке Кауб, расположенном между Мангеймом и Кобленцем в земле Рейнланд-Пфальц. За показаниями маркера, расположенного на специальной измерительной башне, следит вся Германия.

Утром 15 марта уровень маркера в Каубе опустился до 31 см, но через несколько часов поднялся на несколько сантиметров. В Федеральном институте гидрологии (BfG) считают, что уровень воды в Рейне будет снижаться всю текущую неделю и вполне может опуститься и ниже 30 см. Кстати, уровень маркера не соответствует реальной глубине реки. Например, отметка в 30 см соответствует глубине реки приблизительно в 1,6 м.

«Текущий уровень воды на среднем и нижнем Рейне находится в данный момент на очень низких отметках, — говорится в заявлении Управления по судоходству на Рейне (WSA). — Это результат отсутствия осадков в последние недели и месяцы».

Так низко уровень маркера в Каубе в середине августа не опускался как минимум с 1990 года. Абсолютный же рекорд за все время наблюдений был зафиксирован в конце 2018 года и составляет 24 см. В августе во время той сильной засухи уровень маркера опускался до 47 см.

В большинстве судоходных компаний предельным уровнем для прохода барж, основного транспортного средства на Рейне, считают 40 см. Нормальным же читается уровень в 130 см.

В контейнерной компании Contargo GmbH & Co. KG сообщили на прошлой неделе, что если уровень маркера в Каубе упадет ниже 40 см, то она остановит свои баржи в средней и верхней частях Рейна. Ее примеру последуют и другие компании. Раньше, когда уровень маркера был выше, капитаны крупных барж еще могли как-то ходить по Рейну, снижая вес грузов. Причем, снижение доходило до 75%. В результате тарифы на перевозки выросли в пять раз.

Сейчас все стараются переходить на суда с малой осадкой. Грузы сейчас перегружают на автомобильный и железнодорожный транспорт, но замена эта не равноценная: для замены одной баржи требуется от 40 до 100 грузовиков. Если ситуация не изменится до осени, то может возникнуть дефицит грузовиков, считает Симонас Барткус из Girteka Logistics, крупнейшего в Европе владельца грузовиков.

«Низкий уровень воды затрудняет перевозку сырья, топлива и готовых изделий и товаров по реке, — говорится в аналитической записке агентства Moody’s, в которой оценивается ущерб химических компаний, — что еще больше напрягает цепочки поставок».

На берегу Рейна в Людвигсхафене находится огромный производственный комплекс крупнейшего в мире химического концерна BASF. По Рейну BASF ежегодно перевозит до 4,5 млн тонн грузов, поэтому в компании не исключают перебои в работе.

Химический гигант планирует начать до конца этого года эксплуатацию нового судна с малой осадкой и грузоподъемностью 650 тонн. Оно, утверждают в компании, сможет проходит Кауб даже при 30-сантиметровом уровне маркера. Уже сейчас BASF перевозит сжиженный газ на специальном судне, которое тоже может ходить на низком маркере и способно перевозить 200 тонн газа.

Полное прекращение судоходства по Рейну очень сильно ударит как по немецкой, так и по европейской экономикам. Два года назад сотрудники Кильского института мировой экономики подсчитали, что каждые 30 дней, в течение которых уровень маркера в Каубе опускается ниже 78 см, промышленное производство ФРГ снижается на 1%.

Экономисты также подсчитали, что 132-дневный запрет навигации в 2018 году обошелся приблизительно в €5 млрд и снизил ВВП как минимум на 0,2%. В этом году, согласно расчетам специалистов, обмеление главной водной артерии ФРГ может стоить приблизительно столько же. В Deutsche Bank, например, считают, что из-за жары и засухи ВВП Германии, рост которого в начале года прогнозировался в размере 1,2%, может опуститься ниже 1%.

Обмелевшее озеро Констанца в Баден-Вюртмеберге, август 2022 года // Felix Kastle/ dpa/ Global Look Press

Конечно, проблемы с судоходством сейчас в Германии не только на Рейне. Навигация частично прекращена, к примеру, на Эльбе, связывающей ФРГ с Чехией и Северным морем через Гамбург и Куксхафен; на Одере и других реках.

В других европейских странах обстановка на реках не лучше, чем в Германии. В Испании, где нынешний июль стал самым жарким за последние 60 лет, тяжелее всего с водой на юге полуострова. Резервуары, питающие три наиболее важные реки королевства: Гвадалкивир, Гвадиану и Гуадалете, заполнены сейчас лишь на четверть.

В Тахо из-за жары расплодились водоросли. В Эбро, второй реке на полуострове и самой длинной в Испании, так мало воды, что в Сарагосе его переходят вброд.

Во Франции доставка грузов по рекам играет не такую важную роль в экономической жизни страны, как в соседней Германии. Но для французской экономики речная вода очень важна как средство охлаждения атомных реакторов на АЭС, на которых производится 70% всей электроэнергии в Пятой республике. Энергетический гигант EDF несмотря на рекордный рост цен на электроэнергию был вынужден значительно сократить ее выработку, потому что вода в реках нагревается до таких высоких температур, что ей нельзя охлаждать атомные реакторы. К тому же, из-за засухи ее сейчас в реках и озерах очень мало.

В Польше, где, кроме Одера, сильно обмелела и Висла, даже изучают возможность изменения на отдельных участках их русел при помощи дамб.

В Италии фактически пересохла крупнейшая река По. Воды в ней сейчас в десять раз меньше привычного объема, а уровень ее на два метра ниже обычного. Сильных дождей на севере Италии не было с ноября прошлого года. Не удивительно, что в пяти северных регионах еще в начале лета было объявлено чрезвычайное положение.

Сильно затруднена навигация и на Дунае, крупнейшей реке в Евросоюзе, протяженность которой составляет 2850 км. Власти Сербии, Румынии и Болгарии для прохода барж, которые перевозят сейчас в основном топливо, углубляют в отдельных местах дно. Особенно сложная обстановка сложилась в районе румыно-болгарской границы. Там суда и баржи движутся с черепашьей скоростью и по много часов стоят в «пробках».