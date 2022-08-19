Президенты России и Франции созвонились впервые с конца мая

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, сообщается на сайте Кремля.

Путин, в частности, обратил внимание на «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции», которые «создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий».

«Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие», — говорится в сообщении.

В российском Минобороны утверждают, что АЭС с 18 июля «подвергается систематическому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов». За месяц атомная электростанция обстреливалась 12 раз, на территории АЭС и города Энергодара, где она расположена, разорвалось более 50 артиллерийских снарядов и пять дронов-камикадзе. По утверждению российских военных, удары наносятся со стороны населенных пунктов Марганец и Никополь. В результате обстрелов повреждены вспомогательные системы обеспечения электростанции.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове заявил, что Россия должна вывести войска с Украины, в том числе с территории АЭС, только тогда мирные переговоры будут возможны.

Путин в ходе разговора с Макроном также напомнил о приглашении экспертов секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке в ДНР, по которому был нанесен ракетный удар. В нем российская сторона обвиняет украинских военных.

Кроме того, президент коснулся сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов и удобрений на мировые рынки, указав на сохраняющиеся препятствия для российского экспорта.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Президенты условились продолжить контакты.