Владимир Путин заявил о возможном пересмотре требований к визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

- Азия и мир, общество
- 21:55, 19 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин во время разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил о готовности пересмотреть требования к визиту на Запорожскую АЭС миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), в том числе с допуском ее через территорию Украины, а не России, как Москва хотела ранее, сообщили в Елисейском дворце.
Макрон в беседе настоял на том, чтобы МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС на условиях, которые согласует Украина.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.