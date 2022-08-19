Владимир Путин заявил о возможном пересмотре требований к визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин во время разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил о готовности пересмотреть требования к визиту на Запорожскую АЭС миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), в том числе с допуском ее через территорию Украины, а не России, как Москва хотела ранее, сообщили в Елисейском дворце.

Макрон в беседе настоял на том, чтобы МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС на условиях, которые согласует Украина.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.