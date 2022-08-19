Президенты Казахстана и России провели переговоры в Сочи

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры в российском Сочи. В ходе встречи главы государств «обстоятельно обсудили актуальные вопросы многопланового казахско-российского стратегического партнерства», сообщает пресс-служба Акорды.

Приветствуя Владимира Путина, Касым-Жомарт Токаев отметил «успешное развитие» двусторонних отношений.

Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение развитием динамики торгово-экономического сотрудничества, указав на «серьезные результаты» в промышленной кооперации. Он отметил, что в прошлом году объем торговли составил 24,5 миллиарда долларов. По его словам, по этому показателю Россия занимает первое место среди партнеров Казахстана.

Токаев акцентировал внимание на вопросах «дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в условиях современных геополитических реалий». Он заявил, что специфика геополитической ситуации подсказывает необходимость «сверки часов» с тем, чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам.

«В целом у нас есть все основания, чтобы быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество. Я в этом плане с Вами (обращаясь к Путину) согласен. Нас объединяет общая граница – самая протяженная сухопутная граница в мире, которая полностью делимитирована. Каких-либо оснований, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет! Я лично как президент Республики Казахстан настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах», – заявил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев также упомянул, что Казахстан в этом году председательствует в саммите СНГ и, обращаясь к Путину, сказал, что «сильно рассчитывает» на его личное участие.

В свою очередь Владимир Путин выразил благодарность за принятие его приглашения в Сочи.

«Мы с Вами встречаемся регулярно. Совсем недавно виделись (в Санкт-Петербурге - Ред.), но договорились увидеться здесь в Сочи. У нас очень большой объем работы. И этот год особенный. Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений в октябре. К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий», - заявил Путин.

Он анонсировал совместные в рамках ОДКБ учения России и Казахстана и напомнил, что товарооборот между Россией и Казахстаном и инвестиции растут.

«В общем, по всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. Я очень рад, что и наша встреча, конечно, придает дополнительный импульс развитию нашего доверительного стратегического партнерства», – заявил Путин.

В последний раз Токаев и Путин совместно участвовали на официальном мероприятии в июне этого года — на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

На этом форуме Токаев в присутствии Путина сказал, что Казахстан не признает независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», отвечая на вопрос модератора дискуссии, главного редактора RT Маргариты Симоньян, о том, как в Казахстане относятся к «спецоперации» в Украине.

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