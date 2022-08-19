Назарбаев Университет проверяют на факты изнасилований и домогательств

CentralAsia (KZ) - Полиция проверяет Назарбаев Университет в Нур-Султане после жалоб на изнасилования и домогательства, сообщает КазТАГ со ссылкой на официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«Видеообращение зарегистрировано в управлении полиции района «Есиль». Сотрудники полиции проводят сейчас проверку», - говорится в сообщении МВД.

Ранее в соцсетях и на платформе Youtube было опубликовано видеообращение девушки по имени Адина, в котором она заявляла о случаях домогательств и изнасилований со стороны профессорско-преподавательского и технического персонала Назарбаев Университета. Также она рассказывала о приставаниях студентов-старшекурсников к девушкам младших курсов.

Автор видеообращения также говорит, что харассменту подвергаются и несовершеннолетние девушки и призывает жертв домогательства не молчать. По ее словам, из-за того, что домогавшиеся люди пользуются известностью и авторитетом в учебном заведении, многие не верят рассказам жертв.

На прошлой неделе фонд «НеМолчиKZ» опубликовало заявление бывшей военнослужащей-контрактницы Айганым Ельчибаевой, в котором она рассказывает о домогательствах к ней со стороны командира батальона. Минобороны через три дня заявило, что «факты не нашли подтверждения».

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