В Узбекистане осужден на 2 года домогавшийся учениц школьный психолог

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Узбекистане в апреле проект Nemolchi.uz сообщал о случаях домогательств со стороны психолога в одной из школ.

Руководство образовательного учреждения пыталось замолчать случаи приставания к ученицам третьего и пятого классов. Позже школьного психолога уволили, но по собственному желанию.

Суд 19 августа вынес приговор на закрытом заседании, где бывший сотрудник школы признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 129 Уголовного кодекса Узбекистана (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет).

Его приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, срок отсчитывается с 26 апреля. Это максимальная санкция, предусмотренная этой частью статьи, говорится в сообщении Nemolchi.uz.

Ранее Nemolchi.uz совместно с UNICEF Uzbekistan предлагали ужесточить ответственность за преступления в этом направлении, чтобы осужденные не могли выйти условно-досрочно или получить смягчение наказания.

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