экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Монголии выявлено 162 новых случая заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 162 новых случая заражения COVID-19.

Из них 106 человек — лица, имевшие контакты в Улан-Баторе, и 56 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении. Завозных случаев зарегистрировано не было.

В стране за сутки не зарегистрировано смертей от коронавируса.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии составляет 2 125.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Ташкенте с подозрением на сибирскую язву обратились десять человек
  • Монгольская авиакомпания Hunnu Air снизила цены на рейс Улан-Батор — Бишкек
  • Голомт Банк инициирует проект «Генезис наследия и культуры» и начинает сотрудничество с Институтом археологии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com