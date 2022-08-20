Португалия выступила против запрета на въезд россиян в ЕС

CentralAsia (CA) - Португалия выступает против запрета на въезд в ЕС для российских туристов и считает, что санкции не должны быть направлены против российского народа. Об этом сообщили в пресс-службе португальского МИДа.

«Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ. Португалия будет участвовать в обсуждении этого вопроса на европейском уровне, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС», — сказано в сообщении.

После начала спецоперации на Украине сразу несколько стран ЕС выступили с призывом прекратить выдачу шенгенских виз российским гражданам. Среди них: Бельгия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Чехия и Финляндия. Еврокомиссия считает такой запрет невозможным, но обсуждение этого вопроса уже началось на уровне ЕС.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц предостерегал от распространения санкций с российских «олигархов» на всех граждан страны. Такие ограничения он называл неоправданными. «Многие бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом», — указывал глава ФРГ.