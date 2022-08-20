В ООН призвали Саудовскую Аравию отменить приговор студентке, осужденной на 34 года за посты в соцсетях

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл обратилась с призывом к властям Саудовской Аравии «немедленно и безоговорочно» освободить студентку Сальму Аль-Шехаб, осужденную за посты в социальных сетях, посвященные теме прав человека.

«Мы потрясены приговором саудовской студентки к 34 годам тюремного заключения и 34-летнему запрету на поездки в связи с серией твитов на тему соблюдения прав человека в Саудовской Аравии, – сказала пресс-секретарь. – Это еще один пример того, как саудовские власти используют свои антитеррористические законы для преследования, запугивания и мести правозащитникам и тем, кто выражает инакомыслие».

34-летняя Аль-Шехаб, которая учится в Великобритании, была арестована в прошлом году в Саудовской Аравии, куда она вернулась на каникулы. Ее обвинили в распространении ложной информации и пособничестве диссидентам, «стремящимся нарушить общественный порядок» своими высказываниями в Твиттере.

«Саудовская Аравия должна не только освободить Аль-Шехаб, – заявила Лиз Троссел, – но и пересмотреть все обвинительные приговоры, вынесенные правозащитникам, которые были заключены в тюрьму после того, как они законно требовали изменения дискриминационной политики. Правительству Саудовской Аравии, в соответствии с международным правом, следует создать надежную законодательную базу для защиты прав на свободу выражения мнений и создания ассоциаций».