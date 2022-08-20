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Россия и Казахстан проведут совместные военные учения в рамках ОДКБ

CentralAsia (KZ) -  Россия и Казахстан проведут совместные военные учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с казахским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Путин отметил, что Россия и Казахстан в октябре отметят 30-летие установления дипломатических отношений. В связи с этим идет подготовка к целому ряду мероприятий, сообщил ТАСС.

«Министерства иностранных дел [России и Казахстана], министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», — сказал президент РФ.

В июне в Казахстане прошли вторые штабные переговоры по вопросам подготовки и проведения специальных учений «Поиск-2022», «Эшелон-2022» и командно-штабных учений «Взаимодействие-2022».

Все учения, которые должны объединить подготовку разных компонентов войск ОДКБ, планируется провести на территории Казахстана, на полигоне Матыбулак.

Казахстанский президент прибыл с рабочим визитом в Сочи 19 августа. Сообщалось, что лидеры обсудили двустороннее взаимодействие в рамках интеграционных объединений.

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