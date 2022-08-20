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22 млн жителей Африки находятся на грани голода, - ООН

CentralAsia (CA) -  Около 22 млн жителей Африканского Рога (Эфиопии, Кении и Сомали) находятся на грани голода из-за продолжающейся засухи, сообщили во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН.

«С начала года еще девять миллионов человек оказались в условиях острой нехватки продовольствия по всей Эфиопии, Кении, Сомали. Таким образом, 22 млн человек сталкиваются с проблемой обеспечить себя достаточным продовольствием», — сказано в заявлении.

По данным ВПП ООН, в странах региона гибнет домашний скот, население ощущает острую нехватку воды, а более 1,1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. В организации подчеркнули, что поскольку засуха в регионе пока не заканчивается, требуется еще около $418 млн для удовлетворения возрастающих потребностей местного населения в следующие шесть месяцев.

В настоящее время в мире с нехваткой продовольствия сталкиваются 345 млн человек, а более 800 млн ложатся спать голодными каждую ночь, следует из данных на сайте ВПП ООН.

Основной причиной голода, по данным организации, являются: военные конфликты, климатические потрясения, последствия пандемии COVID-19 и низкие затраты на борьбу с голодом.

В начале июля в ООН спрогнозировали, что около 13 млн человек в мире дополнительно столкнутся с проблемой недоедания в этом году из-за боевых действий на Украине. Согласно обновленным прогнозам, в 2030 году более 670 млн человек могут по-прежнему испытывать голод.

Западные страны обвиняли в нехватке продовольствия Россию. Президент Владимир Путин утверждал, что риск голода в беднейших странах спровоцировали именно страны Запада, из-за действий которых возникла нехватка удобрений, что, в свою очередь, привело к снижению урожайности.

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