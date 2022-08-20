МИД Британии выступил против участия России в саммите G20 на острове Бали, - СМИ

CentralAsia (CA) - Представитель МИД Великобритании заявил, что у России «нет морального права» присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине, передает агентство Рейтер.

«У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины», - приводит агентство слова представителя британского МИД.

Ранее агентство Блумберг передавало, что глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20.

Лидерский саммит «двадцатки» пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину.

Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу «двадцатки» в качестве гостя и Украину, которая не входит в G20.

Президент Индонезии Джоко Видодо в четверг сообщил, что Путин в разговоре с ним заявил, что приедет на саммит. Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.