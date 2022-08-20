экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МИД Британии выступил против участия России в саммите G20 на острове Бали, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Представитель МИД Великобритании заявил, что у России «нет морального права» присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине, передает агентство Рейтер.

«У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины», - приводит агентство слова представителя британского МИД.

Ранее агентство Блумберг передавало, что глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20.

Лидерский саммит «двадцатки» пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину.

Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу «двадцатки» в качестве гостя и Украину, которая не входит в G20.

Президент Индонезии Джоко Видодо в четверг сообщил, что Путин в разговоре с ним заявил, что приедет на саммит. Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане выявлено 15 инфицированных COVID-19
  • Президент Индонезии: Путин и Cи Цзиньпинь приедут на саммит G20
  • В Узбекистане осужден на 2 года домогавшийся учениц школьный психолог


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com