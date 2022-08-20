США предоставят Украине военную помощь на $775 млн

CentralAsia (CA) - США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, сообщили представители Пентагона. Общая стоимость пакета составит 775 млн долларов. В числе вооружения, которое США поставят Украине, будут 16 105-миллиметровых гаубиц, 15 разведывательных дронов Scan Eagle, 40 единиц бронетехники и 1 тыс. противотанковых комплексов «Джавелин», а также боеприпасы к ним.

Общий объем военной помощи США Украине с февраля текущего года составит 10,6 млрд долларов.

Власти России критикуют поставки западными странами вооружений в Украину, угрожая эскалацией конфликта. В МИД России ранее заявляли, что в случае поставок западными странами Украине наступательного вооружения Россия будет расширять «географические задачи спецоперации».