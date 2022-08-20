Президент Таджикистана произвел кадровые назначения в судебных органах и силовых структурах

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 19 августа своим указом назначил новых судей и председателей судов ряда городов и районов страны. В документе имена и фамилии 15 новых преставителей.

Согласно указу Искандарзода Бахтиёр Мустафо освобожден от должности зампредседателя военного суда Душанбинского гарнизона и назначен председателем экономического суда Хатлонской области. Судья суда Мургабского районного суда ГБАО занял кресло председателя Мургабского районного суда.

Председателем Худжандского городского суда Согдийской области стал Ходжизода Мирзошарифа Мирзорахмата, работавший ранее в должности председателя Зафарабадского районного суда. На этом посту он заменил Хомиджона Мухаммадзода, которого глава Таджикистана 30 мая освободил от должности «в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи».

Фаррух Ганизода, работавший заместителем председателя суда города Истаравшан Согдийской области, отныне будет работать в должности первого заместителя председателя Яванского районного суда Хатлонской области.

Другими указами президента Таджикистана Назарзода Турабек Камол назначен заместителем командующего Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана по политико-воспитательной работе, а Назирзода Сафарали - замкомандующего Погранвойсками ГКНБ по тылу.

Пресс-служба президента Таджикистана отмечает, что глава государства назначил на ответственные должности в органах Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Главного управления исполнений уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан, Министерства обороны и других силовых структур «молодых, опытных и квалифицированных работников».

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